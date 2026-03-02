El Liverpool podría dar un giro sensacional en el mercado de fichajes y volver a fichar al defensa que dejó marchar el verano pasado, lo que le costaría bastante más que el precio de venta

Mientras que el interés por Quansah cobra impulso, Arne Slot también se enfrenta a un gran quebradero de cabeza con respecto a Ibrahima Konate. El contrato actual del francés está llegando a su fin y, según se informa, el club ha fijado una fecha límite en primavera para que el defensa comprometa su futuro con Anfield. Slot está desesperado por retener al exjugador del RB Leipzig para mantener una asociación de talla mundial con Virgil van Dijk, pero el interés del Real Madrid sigue presente en segundo plano, ya que el defensa entra en los últimos meses de su contrato.

Al abordar la situación, Slot declaró recientemente a los periodistas: «Estamos en conversaciones con él, lo que ya dice mucho de lo que queremos. Está claro que nos gustaría que se quedara, pero las negociaciones siguen en curso, así que ya veremos cómo acaba todo. No estaríamos negociando si no quisiéramos que se quedara. Ibou ha tenido una muy buena racha últimamente. Jugó muy bien al principio de la temporada, pero luego también fue en parte responsable de que encajáramos un gol. Su rendimiento general fue bueno, pero un pequeño error que cometió provocó inmediatamente un gol y se le juzgó de forma diferente. Sin embargo, desde que estoy aquí, tiene una muy buena relación con Virgil y, al igual que Virgil, siempre ha estado en forma. Estos dos son vitales para nosotros, no solo por su calidad, sino también por la falta de opciones que tenemos detrás».