El Liverpool podría dar un giro sensacional en el mercado de fichajes y volver a fichar al defensa que dejó marchar el verano pasado, lo que le costaría bastante más que el precio de venta
El Liverpool sigue de cerca a Quansah
Un informe deTEAMtalk sugiere que los ojeadores del Liverpool han intensificado su evaluación del defensa central, tras haber asistido a los últimos cuatro partidos del Leverkusen para seguir su evolución bajo la atenta mirada del Fenway Sports Group. Según se informa, el gigante de Merseyside está sopesando la posibilidad de activar la cláusula de recompra del jugador formado en su cantera, aunque ello supondría un coste significativo. Aunque los Reds incluyeron una cláusula de recompra en el acuerdo original, esta no entrará en vigor oficialmente hasta 2027. Sin embargo, dado el excelente rendimiento del jugador en Alemania, el Liverpool está estudiando la posibilidad de adelantar ese acuerdo a este verano. El Leverkusen es consciente del interés y, si el jugador expresara su deseo de volver a Inglaterra, el club alemán podría aceptar un acuerdo por valor de 60 millones de euros, una cantidad significativamente superior a la que los Reds pagaron por él hace menos de 12 meses.
La frustración en Alemania alimenta los rumores sobre la salida
Quansah ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo de Kasper Hjulmand, incluso contribuyendo con goles cruciales, como el empate in extremis contra el Mainz el pasado fin de semana. A pesar de su éxito personal, el defensa no ha ocultado su frustración por la irregularidad del Leverkusen, que ocupa la sexta posición en la tabla de la Bundesliga. Tras el reciente empate 1-1, el defensa hizo una valoración contundente del nivel actual de su equipo, lo que ha avivado los rumores de que podría estar dispuesto a volver a la Premier League.
En declaraciones a Werkself-TV, a través de BILD, Quansah no se anduvo con rodeos y afirmó: «No ganamos y, en mi opinión, eso no es suficiente. Últimamente lo hemos dicho muchas veces, no tenemos suficiente garra, ni suficiente intensidad. Una vez más, no ha sido suficiente. Tengo la sensación de que actualmente estamos jugando contra nosotros mismos. No estamos jugando lo suficientemente juntos, tenemos ideas diferentes. Estamos jugando de forma descoordinada y necesitamos reorganizarnos. Algunos partidos de la liga han ido bien, pero este definitivamente no ha sido uno de ellos».
El dilema del contrato de Ibrahima Konate
Mientras que el interés por Quansah cobra impulso, Arne Slot también se enfrenta a un gran quebradero de cabeza con respecto a Ibrahima Konate. El contrato actual del francés está llegando a su fin y, según se informa, el club ha fijado una fecha límite en primavera para que el defensa comprometa su futuro con Anfield. Slot está desesperado por retener al exjugador del RB Leipzig para mantener una asociación de talla mundial con Virgil van Dijk, pero el interés del Real Madrid sigue presente en segundo plano, ya que el defensa entra en los últimos meses de su contrato.
Al abordar la situación, Slot declaró recientemente a los periodistas: «Estamos en conversaciones con él, lo que ya dice mucho de lo que queremos. Está claro que nos gustaría que se quedara, pero las negociaciones siguen en curso, así que ya veremos cómo acaba todo. No estaríamos negociando si no quisiéramos que se quedara. Ibou ha tenido una muy buena racha últimamente. Jugó muy bien al principio de la temporada, pero luego también fue en parte responsable de que encajáramos un gol. Su rendimiento general fue bueno, pero un pequeño error que cometió provocó inmediatamente un gol y se le juzgó de forma diferente. Sin embargo, desde que estoy aquí, tiene una muy buena relación con Virgil y, al igual que Virgil, siempre ha estado en forma. Estos dos son vitales para nosotros, no solo por su calidad, sino también por la falta de opciones que tenemos detrás».
Una reforma defensiva en el horizonte
La planificación del Liverpool para la temporada 2026-27 ya está muy avanzada, ya que el club ha conseguido el fichaje de Jeremy Jacquet, procedente del Rennes. El objetivo del equipo de fichajes es proporcionar a Slot un conjunto sólido de opciones, idealmente compuesto por Van Dijk, un renovado Konate, el retornado Quansah y jóvenes promesas como Jacquet y Giovanni Leoni. La incorporación de Quansah supondría un aumento de la cuota de jugadores locales y una familiaridad táctica que los Reds perdieron cuando sancionaron su venta el año pasado.
