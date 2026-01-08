Cuando el Liverpool venció al Arsenal en Anfield a finales de agosto, el consenso común era que muy poco había cambiado durante el verano. Los campeones reinantes de la Premier League no habían defendido bien en sus dos primeros juegos de la temporada, contra Bournemouth y Newcastle, pero seguían siendo 'monstruos de mentalidad', como lo subrayó la forma en la que conjuraron otro gol tardío para vencer a sus principales rivales por el título.

"El Liverpool tiene lo que Arteta y el Arsenal no tienen ahora mismo: esa ventaja, eso, esa creencia para ir y ganar grandes partidos en grandes estadios de visitantes," argumentó el ex lateral derecho del Manchester United, Gary Neville, en Sky Sports, después de que un fantástico tiro libre de Dominik Szoboszlai decidiera un juego bastante pobre a favor del equipo local. "El Liverpool cree que debería ganar estos partidos y no estoy seguro de que el Arsenal lo haga. Están contentos de no perder y eso les está costando."

El ex compañero de equipo de Neville, Roy Keane, añadió: "La señal de un equipo brillante es ganar partidos cuando no estás en tu mejor momento: eso es lo que hacen los campeones. Es temprano en la temporada, también. Mejorarán sin duda."

El Liverpool no lo hizo, sin embargo. Por el contrario, los Reds retrocedieron a tal grado alarmante que su defensa del título terminó antes de mediados de noviembre.

La pregunta obvia, entonces, es: ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Por qué el Liverpool llega al Emirates con 14 puntos de desventaja detrás de un equipo que dejaron atrás la temporada pasada, y superaron a través de una combinación de ajustes tácticos inteligentes y pura fuerza de voluntad hace poco más de cuatro meses? La respuesta corta es, un fracaso colectivo casi completo en el club.