El Liverpool debe despedir a Arne Slot: los renuentes Reds deben tomar la difícil decisión tras la debacle ante los Wolves, ya que el holandés ha demostrado ser incapaz de salvar una temporada de pesadilla

Algunos aficionados aún no se atreven a admitir que Slot debería ser destituido, lo cual es perfectamente comprensible. Es uno de los dos únicos hombres que han ganado un campeonato con el Liverpool en los últimos 36 años, y lo consiguió en su primera temporada al frente del equipo.

Por lo tanto, sigue existiendo la sensación de que Slot debería tener más tiempo, porque se lo ha ganado. Por desgracia, ese argumento es más emocional que racional, y ahora se basa casi exclusivamente en la sensación de que los aficionados están en deuda con el holandés por haberles dado uno de los mejores días de sus vidas y, por lo tanto, le deben su lealtad, al menos hasta el final de la temporada.

Los aficionados también se enorgullecen de que el Liverpool no sea un «club que despide». En Anfield, los entrenadores siempre se han considerado más importantes que los jugadores y, por lo general, se les apoya en los momentos difíciles, en consonancia con el himno del club, «You'll Never Walk Alone» (Nunca caminarás solo).

Sin embargo, la combinación de la tradición y los logros pasados no debería ser suficiente para mantener a Slot en su puesto, dado que las dificultades actuales ponen en peligro el éxito futuro, y las últimas cuentas revelan que la clasificación para la Liga de Campeones es de gran importancia para la estabilidad económica del club tras el gasto récord del verano pasado en fichajes y salarios.