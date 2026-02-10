El Liverpool cometió un terrible error al vender a Luis Díaz al Bayern de Múnich y depositar su confianza en Cody Gakpo, un jugador unidimensional.

Arne Slot también afirmó que era la decisión correcta, ya que el Liverpool buscaba aprovechar el éxito del título de la Premier League 2024-25. Wirtz fue uno de los siete nuevos jugadores que llegaron en una ola de fichajes récord, y Díaz se consideraba prescindible.

«Voy a echar mucho, mucho, mucho de menos su canción, porque quizá era una de las mejores canciones que nuestros aficionados tenían para un jugador», dijo Slot tras confirmarse la salida de Díaz. «Y, por supuesto, todo lo que contribuyó a que ganáramos la liga. Pero así es también nuestro club. Estamos haciendo grandes fichajes, lo hemos hecho en los últimos años. Pero este club también necesita recuperar fondos para poder llevar a cabo los traspasos que ya hemos hecho».

Slot restó mucha importancia al papel de Díaz, que fue el jugador más importante del Liverpool en la recta final tras pasar a desempeñar el papel de falso nueve. El Bayern se hizo con un jugador de talla mundial en el mejor momento de su carrera por solo 65,5 millones de libras (89 millones de dólares), y sabía perfectamente que se trataba de un gran golpe maestro.

«Luis Díaz es un jugador con experiencia internacional, enorme calidad, magníficas habilidades y gran fiabilidad que ayudará a nuestro equipo de inmediato», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, en la página web oficial del club. «Estamos encantados de haber podido traerlo al FC Bayern. Los fichajes como este funcionan cuando todas las piezas del engranaje encajan. Nuestros aficionados pueden esperar ver a un jugador excepcional».

Esa es la valoración que Díaz realmente se merecía, y la ha cumplido con creces en sus primeros siete meses en el Allianz Arena. Mientras tanto, el Liverpool ha pasado de ser campeón de Inglaterra a aspirante a clasificarse para la Europa League, y Gakpo ha sido el eslabón más débil en el último tercio del campo. Deshacerse de Díaz ya ha pasado factura a los Reds, que nunca deberían haberlo sacrificado.