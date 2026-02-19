Getty Images Sport
El Leicester recurre la deducción de seis puntos mientras la Premier League presiona para que se impongan sanciones más severas
Las esperanzas de supervivencia del Leicester penden de un hilo.
La tormenta financiera que rodea al Leicester ha entrado en una nueva e intensa etapa, ya que el club ha presentado oficialmente un recurso contra la deducción de seis puntos que se le ha impuesto recientemente por infringir las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). Los Foxes, que actualmente luchan por la permanencia en la Championship, vieron cómo su temporada se veía sumida en el caos a principios de este mes, cuando una comisión independiente dictó la sanción.
La sanción y una racha de seis partidos sin ganar en la segunda división han hecho que los campeones de la Premier League de 2016 caigan al puesto 22 de la tabla y se encuentren a dos puntos de escapar de la zona de descenso. Sin embargo, la batalla legal está lejos de ser un asunto unilateral, ya que la Premier League ha respondido con su propia apelación, buscando un castigo aún más severo tras las conclusiones iniciales de la comisión.
La situación ha creado un complejo enfrentamiento legal entre el equipo del King Power Stadium y la máxima categoría del fútbol inglés. Mientras el Leicester lucha por recuperar sus puntos para ayudar a su intento de sobrevivir, la Premier League ha expresado su descontento con la decisión de la comisión de no sancionar al club por la presentación tardía de sus cuentas anuales.
La búsqueda de un precedente normativo
La decisión de la Premier League de apelar la indulgencia de la comisión con respecto a la presentación tardía de las cuentas pone de relieve la creciente tensión entre los organismos reguladores y los clubes en materia de transparencia financiera. A la liga le preocupa que la actual sanción de seis puntos no sea suficiente para disuadir futuras infracciones. Al presentar su propia apelación, la Premier League está presionando efectivamente para que se impongan sanciones más severas que podrían dejar al Leicester en una situación aún más precaria.
Las autoridades son conscientes de que este caso puede sentar un precedente y están dispuestas a garantizar que se respeten estrictamente todas las normas financieras, independientemente de la situación actual del club en la liga o de su importancia histórica en el fútbol inglés. En una clara señal de sus intenciones, la liga ha confirmado su deseo de acelerar los procedimientos legales, garantizando que se alcance un veredicto definitivo mucho antes de que caiga el telón de la actual campaña.
«Para ofrecer certeza a todos los clubes y aficionados, la Premier League tratará de que la apelación se resuelva con urgencia y, en cualquier caso, antes de que finalice la temporada de la EFL», confirmó un comunicado de la Premier League. Ahora que ambas partes han presentado sus respectivas apelaciones al presidente del panel judicial, se nombrará una junta de apelación independiente para revisar las pruebas.
Los Foxes responden al castigo «desproporcionado»
El Leicester no ha aceptado las sanciones sin más, y ya había expresado anteriormente su descontento por la magnitud del castigo. La directiva del club cree que la comisión no tuvo en cuenta importantes factores atenuantes durante la vista original. Aunque el panel independiente no concedió la totalidad de la sanción sugerida inicialmente por la Premier League, el Leicester sigue manteniendo que la actual pérdida de seis puntos es un reflejo injusto de su conducta financiera.
«Aunque las conclusiones de la comisión redujeron significativamente la magnitud sin precedentes de la sanción solicitada inicialmente por la Premier League, la recomendación sigue siendo desproporcionada y no refleja adecuadamente los factores atenuantes presentados», se lee en un comunicado del club. La directiva argumentó que no se puede subestimar la importancia de estos factores, dado el impacto potencial que pueden tener en sus ambiciones deportivas esta temporada.
El club sostiene además que ha demostrado una «mejora de su situación financiera» y que una deducción a mitad de temporada tiene un impacto devastador en la integridad de la competición. Esto es especialmente cierto si se tienen en cuenta los márgenes tan estrechos que hay en la parte baja de la tabla de la Championship, donde cada punto puede marcar la diferencia entre la permanencia y un segundo descenso consecutivo.
La carrera contra el reloj
El quid de la cuestión reside en el complejo marco del PSR, que establece que los clubes no pueden superar unas pérdidas de 105 millones de libras esterlinas en un periodo de tres años consecutivos. En el caso del Leicester, ese umbral se redujo durante su estancia en la Championship, y la comisión determinó que habían superado el límite en más de 20 millones de libras esterlinas. El resultado final de esta apelación no solo decidirá la categoría en la que jugará el Leicester, sino que también marcará el grado de rigor con el que se aplicarán las normas financieras en la era moderna.
Los Foxes se enfrentan a una espera angustiosa para ver si su apuesta por recurrir dará sus frutos o si se les impondrán nuevas medidas disciplinarias que podrían sellar matemáticamente su destino. Con el club buscando actualmente un entrenador permanente tras el despido de Martí Cifuentes en enero, el Leicester se enfrenta a importantes retos tanto dentro como fuera del campo.
