El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación
Acusaciones contra un jugador del PSG
Según The Mirror, se alega que Hakimi violó a una mujer de 24 años en su domicilio de la zona de Boulogne-Billancourt, en París, el 25 de febrero de 2023, tras lo cual la fiscalía de Nanterre abrió una investigación. El jugador, de 27 años, ha recibido la orden de comparecer ante el tribunal penal de Hauts-de-Seine para responder por un cargo de violación.
Hakimi «espera con calma» el juicio.
Hakimi reaccionó a la noticia en una declaración en X: «Hoy en día, una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio, aunque yo la niegue y todo demuestre que es falsa. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente».
Según informa Ouest-France, la abogada del jugador del PSG, Fanny Colin, ha declarado: «Se ordena un juicio en presencia de una acusación que se basa únicamente en la palabra de una mujer que obstaculizó todas las investigaciones, que se negó a someterse a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, que se negó a permitir el uso de su teléfono móvil y que se negó a dar el nombre de un testigo clave».
«El golpe más duro que he sufrido nunca».
Hakimi también abordó las acusaciones en una entrevista con la cadena francesa Canal+ en septiembre: «Para mí, es lo más duro que me ha pasado nunca. Y la verdad es que es el golpe más duro que he sufrido. Creo que fue muy duro para mí, y sigue siéndolo, porque cuando siguen contando mentira tras mentira, duele. Duele a mi familia, a mis hijos, que son pequeños y no saben lo que es internet ni leer. Sé que en algún momento de sus vidas leerán cosas, y para mí, ver que se ha escrito algo sobre su padre y, además, que es una mentira, no es muy agradable, y sinceramente no les deseo eso.
Creo que mi abogado me lo dijo. Sabíamos que esto podía pasar. Estamos tranquilos. Sé de qué se me acusa. Es una mentira. Sé quién soy. Sé que no he hecho nada. Y nunca lo haría. Pedí hablar con la policía, con ellos, para explicar mi versión. Siempre que me han necesitado para algo... Es más, tienen mi ADN. Siempre que me han necesitado, he estado disponible, a diferencia de la persona que me acusa, que no ha puesto las cosas fáciles. Gracias al trabajo de la policía, hemos podido encontrar bastantes cosas buenas. La verdad es que estoy tranquilo. Sé que estoy en buenas manos con mi abogado. La justicia está haciendo su trabajo y espero que la verdad salga pronto a la luz».
La carrera de Hakimi
Hakimi comenzó su carrera en el Real Madrid antes de pasar brevemente por el Inter de Milán, y se incorporó al PSG en 2021 en un traspaso de 58 millones de euros (51 millones de libras esterlinas/68 millones de dólares). Desde entonces, el lateral ha registrado 66 participaciones en goles en 194 partidos con el gigante francés, ganando la Liga de Campeones y cuatro títulos de la Ligue 1.
A nivel internacional, Hakimi ha acumulado 93 partidos con Marruecos y ayudó a su país a alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones 2025, donde perdió ante Senegal en la prórroga.
