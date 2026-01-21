El jugador del Getafe Davinchi confirma que su padre murió en un accidente de tren en España mientras publica un desgarrador homenaje
La estrella de La Liga llora a su padre fallecido en el desastre ferroviario
El lateral izquierdo del Getafe, David Cordon Mancha, conocido cariñosamente como Davinchi, está de luto por la pérdida de su padre tras la horrible colisión de tren que sacudió a España el domingo. David Cordon Cano viajaba a casa en el servicio Alvia con destino a Huelva cuando fue golpeado por un tren de alta velocidad Iryo descarrilado cerca del pueblo de Adamuz en la provincia de Córdoba.
El hombre de 50 años había realizado el viaje a la capital española ese mismo día específicamente para apoyar al equipo de su hijo, el Getafe, en su partido de La Liga contra el Valencia. En un giro trágico del destino, Davinchi no pudo participar en el partido debido a un problema de rodilla, sin embargo, su padre había viajado al Coliseum Alfonso Pérez de todos modos para mostrar su apoyo inquebrantable al club al que su hijo se unió este verano.
La colisión, que ha cobrado la vida de 42 personas, ha sumido a la comunidad futbolística española en el luto. Davinchi, que solo tiene 18 años y realizó una transferencia permanente desde el Recreativo Huelva en el verano, ahora enfrenta la inimaginable tarea de navegar las primeras etapas de su carrera profesional sin su mayor apoyo.
'Todo lo que hago es para mi estrella más brillante'
Rompiendo su silencio en las redes sociales, Davinchi compartió una serie de fotografías conmovedoras que lo presentan a él y a su padre, acompañadas de una emotiva carta abierta en Instagram. El adolescente prometió canalizar su dolor en fortaleza, citando las lecciones de resiliencia inculcadas en él por su padre desde una edad temprana.
"Me llenarás de fuerza en tiempos de dificultad, y siempre recordaré lo que siempre nos decías: siempre felices y hacia adelante," escribió Davinchi. "Todo lo que haga en esta vida siempre será por la estrella más brillante que tengo en el cielo."
El mensaje continuó con una promesa de honrar la memoria de su padre a través de sus acciones en el campo y en la vida. "Como alguien me dijo una vez, 'Cuando el camino se pone difícil, solo los fuertes llegan allí,' siempre fuiste un luchador, y me enseñaste eso desde el principio," agregó. "Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti: mostrarte que puedo manejar cualquier cosa y que nunca me rendiré.".
Un ex atleta internacional recordado
Aunque recientemente conocido como el padre apoyador de una estrella en ascenso de La Liga, David Cordon Cano fue un deportista distinguido por derecho propio. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rindió un emotivo homenaje a Cordon Cano, destacando su impresionante pasado como jugador de fútbol playa que representó a su país al más alto nivel.
Entre 2001 y 2004, Cordon Cano vistió la camiseta de España con distinción, disfrutando de un exitoso período con el equipo nacional de fútbol playa. Durante su carrera internacional, ayudó al equipo a asegurar dos títulos de liga europeos y fue subcampeón dos veces en las finales del Campeonato Mundial. La declaración de la RFEF sirvió como un recordatorio de que el ADN deportivo corre profundamente en la familia, añadiendo otra capa de tristeza a la pérdida de un hombre que había contribuido significativamente al deporte español.
- Getty Images Sport
Getafe, 'desolado' por la pérdida de un 'querido amigo'
Getafe emitió un comunicado solemne confirmando la noticia y ofreciendo su total apoyo a su joven jugador. El club con sede en Madrid expresó su profundo pesar, señalando lo rápido que Cordon Cano se había convertido en una figura querida dentro de su familia extendida a pesar de estar asociado con ellos por un corto tiempo.
"Estamos profundamente entristecidos al confirmar la noticia que nunca quisimos compartir", decía el comunicado del club. "Estamos desolados por el fallecimiento de David Cordon Cano, padre de nuestro jugador 'Davinchi', en el trágico accidente en Adamuz, Córdoba".
El club destacó el impacto personal que había tenido entre el personal y los directivos desde la llegada de Davinchi hace siete meses. "Te conocimos hace siete meses y rápidamente nos conquistaste con tu amabilidad, calidez y generosidad. ¡Te extrañaremos mucho! Descansa en paz, querido amigo", concluyó el homenaje. Desde su incorporación, Davinchi ha hecho siete apariciones en liga, y el club ha prometido apoyarlo mientras se recupera de este devastador golpe personal.