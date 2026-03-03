El joven jugador del Manchester United Chido Obi se ve obligado a abandonar el campo con una preocupante lesión en la cabeza delante de Michael Carrick

La noche de Chido Obi dio un giro angustioso a los diez segundos del inicio del esperado partido de la Premier League 2 entre el Manchester United y el Chelsea. El delantero de 18 años, que últimamente ha estado en un estado de forma sensacional, aplicó su característico pressing alto desde el principio, pero recibió un potente despeje en la cabeza por parte del guardameta del Chelsea, Max Merrick. El impacto dejó al internacional juvenil danés incapacitado en el terreno de juego, lo que obligó a detener inmediatamente el partido mientras el personal médico de ambos clubes acudía en su ayuda.

Obi finalmente se puso en pie tras cinco minutos de cuidadosa evaluación y tratamiento. Aunque pudo abandonar el campo por su propio pie, el delantero parecía visiblemente conmocionado y angustiado, lo que provocó una ovación del público del Leigh Sports Village. La lesión es una gran preocupación para la academia, sobre todo teniendo en cuenta que, más tarde en la misma parte, se produjo otra lesión en la cabeza del capitán Sonny Aljofree, que se vio involucrado en un fuerte choque aéreo con Justin Osagie, del Chelsea, durante un córner, lo que obligó a realizar una segunda sustitución y provocó 14 minutos de tiempo añadido en la primera parte.