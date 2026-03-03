Getty Images Sport
El joven jugador del Manchester United Chido Obi se ve obligado a abandonar el campo con una preocupante lesión en la cabeza delante de Michael Carrick
Golpe temprano para la estrella emergente del United
La noche de Chido Obi dio un giro angustioso a los diez segundos del inicio del esperado partido de la Premier League 2 entre el Manchester United y el Chelsea. El delantero de 18 años, que últimamente ha estado en un estado de forma sensacional, aplicó su característico pressing alto desde el principio, pero recibió un potente despeje en la cabeza por parte del guardameta del Chelsea, Max Merrick. El impacto dejó al internacional juvenil danés incapacitado en el terreno de juego, lo que obligó a detener inmediatamente el partido mientras el personal médico de ambos clubes acudía en su ayuda.
Obi finalmente se puso en pie tras cinco minutos de cuidadosa evaluación y tratamiento. Aunque pudo abandonar el campo por su propio pie, el delantero parecía visiblemente conmocionado y angustiado, lo que provocó una ovación del público del Leigh Sports Village. La lesión es una gran preocupación para la academia, sobre todo teniendo en cuenta que, más tarde en la misma parte, se produjo otra lesión en la cabeza del capitán Sonny Aljofree, que se vio involucrado en un fuerte choque aéreo con Justin Osagie, del Chelsea, durante un córner, lo que obligó a realizar una segunda sustitución y provocó 14 minutos de tiempo añadido en la primera parte.
Michael Carrick observa desde las gradas.
La presencia del entrenador del Manchester United, Michael Carrick, en el palco presidencial añadió importancia a la velada. Según se informa, Carrick, junto con su asistente Steve Holland y el entrenador del equipo sub-18 Darren Fletcher, incorporaron a Obi a los entrenamientos del primer equipo la semana pasada, tras la actuación del joven, que marcó cuatro goles contra el Leicester City. Se suponía que la visita del entrenador era una última misión de observación antes de darle al joven una oportunidad en el primer equipo, pero esos planes se vieron cruelmente frustrados por el accidente ocurrido en el primer minuto.
El contexto general de la velada era de observación profesional; Fletcher también estaba pendiente de su hijo, Tyler, que fue titular en el centro del campo del United. Sin embargo, es probable que las notas tácticas queden eclipsadas por los informes médicos. El «panorama general» para el cuerpo técnico del United pasa ahora del posible debut de Obi a un periodo obligatorio de descanso y recuperación según las estrictas directrices de la FA sobre conmociones cerebrales, que exigen un periodo mínimo de ausencia de la competición.
El Chelsea toma el control en Leigh
En el campo, el Chelsea aprovechó los problemas del United para ofrecer una actuación impecable, que lo aupó a lo más alto de la tabla. A pesar del reinicio anticipado debido a la lesión de Obi, los Blues mantuvieron la compostura. Shumaira Mheuka rompió el empate en el minuto 31, colándose en el área y convirtiendo el centro de Genesis Antwi para marcar su 21.º gol de la temporada. El dominio del Chelsea se reforzó en el tiempo de descuento de la primera parte, cuando Leo Cardoso se elevó por encima de todos para rematar de cabeza y batir a Will Murdock.
La profesionalidad de las visitantes sofocó cualquier posibilidad de remontada del United en la segunda parte. El entrenador del Chelsea, Harry Hudson, vio cómo su equipo controlaba el ritmo, con Reggie Walsh especialmente impresionante en el centro del campo. Aunque la improvisada defensa del United, que se había ajustado tras la salida de Aljofree, se mantuvo firme bajo presión en los últimos compases, le faltó la chispa ofensiva que suele aportar Obi. La victoria por 2-0 del Chelsea le permitió igualar a 34 puntos al Ipswich Town en lo más alto de la clasificación de la Premier League 2, por delante por diferencia de goles.
Mirando hacia el futuro para los Red Devils
El futuro inmediato del equipo sub-21 del United se ve empañado por la disponibilidad de sus jugadores clave. Tras esta derrota, han caído al tercer puesto de la tabla, y la posible pérdida de Obi y Aljofree en las próximas semanas deja un vacío en el liderazgo y en la capacidad goleadora. El equipo médico supervisará ahora los protocolos de «reincorporación al juego», que suelen implicar un aumento gradual de la actividad durante un periodo de seis a doce días, siempre que no persistan los síntomas.
El United tiene un calendario apretado y de alto riesgo en múltiples competiciones. Aparte de sus compromisos ligueros, el equipo juvenil se está preparando para un emocionante partido de cuartos de final contra el Real Madrid en la Premier League International Cup. Además, muchos de estos jugadores son importantes para las ambiciones del club en la FA Youth Cup, donde ya han llegado a cuartos de final. Carrick y el personal de la academia esperarán buenas noticias de la sala de tratamiento, ya que la ausencia de su emblemático delantero danés podría determinar su éxito en la búsqueda del triunfo esta primavera.
