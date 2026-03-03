Getty
El jet privado de Cristiano Ronaldo sale de Arabia Saudí hacia Madrid tras el ataque con drones iraníes contra la embajada estadounidense
El jet de Ronaldo salió de Arabia Saudí y se dirigió a Madrid.
La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones destructivos durante una incursión nocturna, y los medios de comunicación estatales iraníes afirman que también se ha destruido un edificio en Baréin. Los ciudadanos extranjeros han comenzado a huir de Oriente Medio por temor a su seguridad.
Ronaldo podría haber formado parte de ese éxodo masivo, junto con su pareja Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, según informa el Daily Mail, entre otros medios, que su lujoso avión privado ha abandonado Arabia Saudí y se ha dirigido a Europa.
Un rastreador de vuelos muestra que el avión Bombardier Global Express pasó siete horas en el aire antes de llegar a Madrid. Despegó a las 20:00 horas y aterrizó en la capital española poco antes de la 1:00 hora local. Flightradar24 muestra que el jet de Ronaldo sobrevoló Egipto y el Mediterráneo antes de llegar a su destino.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses residentes en varios países de Oriente Medio que abandonen la región debido a los riesgos de seguridad existentes. Se dice que hay 94 000 ciudadanos británicos buscando una forma de salir de Dubái, con una gran cantidad de famosos atrapados en los aterradores ataques, cuyas novedades se comparten en las redes sociales.
El avión privado de Ronaldo tiene un valor de 61 millones de libras esterlinas.
Ronaldo parece haber seguido los consejos del Gobierno a la hora de buscar alternativas de alojamiento, ya que el cinco veces ganador del Balón de Oro se encuentra en la afortunada posición de poder organizar su propia salida precipitada.
En 2024, el internacional portugués adquirió su jet Bombardier Global Express 6500, valorado en 61 millones de libras (81 millones de dólares), tras vender el Gulfstream G200 que compró en 2015 por 16 millones de libras (21 millones de dólares).
El avión en cuestión tiene capacidad para hasta 15 pasajeros y cuenta con una zona de descanso con mesas y sofás, dormitorios con cama doble y zona de ducha independiente. El jet de Ronaldo está personalizado con el logotipo de su marca CR7 y Georgina lo utiliza a menudo para asistir a eventos glamurosos en todos los rincones del mundo.
Interrupción del juego: Ronaldo se lesiona y se posponen los partidos.
Ronaldo no tiene ningún problema para financiar lujosos viajes, ya que sigue trabajando con el contrato más lucrativo del fútbol mundial: se dice que el acuerdo del jugador de 41 años con el Al-Nassr le reporta cerca de 500 000 libras esterlinas al día.
El gran jugador de todos los tiempos no puede desempeñar su trabajo habitual en este momento, ya que acaba de regresar de una sorprendente huelga, tras sufrir una lesión en su último partido de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Fahya. Se ha expresado preocupación por la gravedad de esa lesión muscular.
Sin embargo, Ronaldo y compañía han tenido un respiro en su calendario, ya que el próximo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia contra el Al-Wasl se ha pospuesto debido a la escalada de violencia en Oriente Medio.
La Confederación Asiática de Fútbol ha declarado en un comunicado: «A la luz de la evolución de la situación en Oriente Medio, la Confederación Asiática de Fútbol ha confirmado que los partidos de ida de los octavos de final de la AFC Champions League Elite 2025/26 en la región occidental, inicialmente previstos para los días 2 y 3 de marzo de 2026, se reprogramarán.
Además, los partidos de ida de cuartos de final de la AFC Champions League Two y la AFC Challenge League en los que participan equipos de la región occidental, inicialmente previstos para los días 3 y 4 de marzo de 2026, también se aplazan hasta nuevo aviso.
Los partidos en los que participen clubes de la región este en todas las competiciones de clubes de la AFC se celebrarán según lo previsto inicialmente. La AFC seguirá vigilando de cerca esta situación en rápida evolución y se mantiene firme en su compromiso de garantizar la seguridad y la protección de todos los jugadores, equipos, árbitros y aficionados».
Los vínculos de Ronaldo con el Real Madrid
Ronaldo puede estar ahora de vuelta en un entorno familiar, tras haber pasado nueve años memorables como jugador del Real Madrid entre 2009 y 2018, en los que marcó 450 goles durante esa etapa ganadora de la Liga de Campeones y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del equipo blanco. También fue durante su etapa en el Santiago Bernabéu cuando CR7 conoció a su futura esposa, Georgina, y la feliz pareja está preparando los planes de boda tras anunciar su compromiso en agosto de 2025.
