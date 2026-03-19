¿Por dónde íbamos? Este podría ser el nuevo enfoque del Inter respecto a Manu Kone, el centrocampista de la Roma que en agosto parecía estar a un paso de fichar por el equipo milanés. Tras haber tenido que tragarse la decepción del fichaje de Lookman, en Viale della Liberazione habían decidido dar pasos decisivos para fichar al jugador francés, del que ya habían obtenido el visto bueno. Cuando todo parecía listo para las firmas, el club giallorosso frenó en seco antes de cruzar la línea de meta. La presión de la afición era demasiado fuerte, el entorno sugería posponer una operación de este tipo y, tras Lookman, el Inter ve cómo se esfuma también su segundo gran fichaje del verano.
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El Inter nunca ha abandonado el sueño de fichar a Koné: ¿qué pasará este verano?
UN SUEÑO QUE NUNCA HE ABANDONADO
A diferencia de Lookman, que acabó fichando por el Atlético de Madrid, el Inter nunca ha descartado definitivamente el fichaje de Koné, obviamente porque la estima que le tienen al jugador es enorme. Por eso, en estos meses los nerazzurri siempre han dejado la puerta abierta, en un intento por mantenerse en la carrera de cara a lo que pueda suceder el próximo verano, cuando la Roma podría verse en la situación de tener que vender. El propio entrenador del Inter, Cristian Chivu, nunca ha cambiado de opinión sobre la utilidad que este jugador tendría en la plantilla del Inter, que en junio podría ver cómo se marchan varios jugadores: Mkhitaryan (cuya contrato expira), Calhanoglu (¿Galatasaray?), Frattesi y Diouf (¿siguen en el proyecto?).
AMENAZA MUNDIAL
Manu Koné es el tipo de jugador que aporta al equipo esos elementos que permitirían dar un salto hacia una nueva dimensión. El problema es que, precisamente por eso, la Roma lo valora en al menos 40 millones de euros. Una suma nada fácil de reunir para los nerazzurri, que este verano tendrán que llevar a cabo varias operaciones. Koné es justo lo que haría falta para sentar unas bases sólidas en una línea de ataque que corre el riesgo de sufrir una gran transformación, pero es poco probable que, al inicio del mercado, el Inter tenga la oportunidad de presentarse en la capital con la oferta adecuada. Y luego está el Mundial, un torneo que podría hacer subir aún más el valor de Koné, atrayendo a clubes con mucho más poderío económico que el Inter. Por lo tanto, más allá del aprecio y del interés constante, el asunto Koné-Inter, a día de hoy, debe tratarse con la debida cautela y con la conciencia de que el Inter no tendrá ante sí el camino allanado hacia el jugador.