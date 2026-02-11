AFP
El «increíble» gol del delantero del Manchester United Benjamin Sesko contra el West Ham «no es sorprendente», afirma Michael Carrick.
Un drama de última hora mantiene la racha invicta de Carrick
El United parecía abocado a una dolorosa derrota ante el West Ham, amenazado por el descenso, hasta que Sesko protagonizó un momento mágico en el tiempo de descuento. Los Red Devils habían tenido dificultades para romper la sólida defensa de los Hammers tras encajar el primer gol de Tomas Soucek al comienzo de la segunda parte.
Cuando el reloj superaba los 95 minutos y el United se enfrentaba a su primera derrota bajo el mando del entrenador interino, Sesko aprovechó un centro para superar al portero con un remate técnicamente difícil desde un ángulo cerrado. El gol salvó un punto vital, manteniendo al United en la cuarta posición de la Premier League y conservando el récord de imbatibilidad de Carrick, aunque puso fin a su impresionante racha de cuatro victorias consecutivas.
- AFP
Carrick no se sorprende por la magia de Sesko
Tras el partido, Carrick no tardó en destacar la enorme dificultad técnica del gol del empate, al tiempo que subrayó que la capacidad de Sesko para realizar este tipo de remates es bien conocida en el club. El entrenador insistió en que, aunque el remate fue espectacular, era exactamente lo que esperaba del delantero.
«Es un remate increíble desde ese ángulo, para generar eso, para acertar en la portería, para rematar... Es un golazo», declaró Carrick a los periodistas. «Ben es capaz de eso. Lo ha hecho siempre. No es que haya irrumpido de repente en la escena. Lo ha estado haciendo, ha demostrado que también puede marcar goles. También lo ha estado haciendo en los entrenamientos con nosotros.
«No es sorprendente, para ser sincero. Creo que es lo que hace, es lo que se le da bien».
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos y consejos para ganar con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Encontrar el equilibrio adecuado en el ataque
Sesko no fue titular en el partido disputado en el London Stadium, ya que Carrick optó por mantener la fórmula ofensiva que había dado cuatro victorias consecutivas antes del martes por la noche. La decisión de dejar en el banquillo a un goleador del calibre de Sesko siempre es una apuesta arriesgada, pero Carrick explicó que gestionar la rotación de la plantilla es fundamental dada la gran carga de trabajo reciente.
«Siempre se trata de encontrar el equilibrio. Los chicos que han jugado lo han hecho fantásticamente bien», dijo Carrick sobre su selección. «Ben está trabajando mucho, está en un buen momento y listo para seguir adelante. Sin duda, cuando entró en el campo marcó una gran diferencia».
- Getty Images Sport
Un «gran momento» para la confianza del delantero.
El gol contra el West Ham llega tras una racha positiva para Sesko, y Carrick cree que el impulso está cambiando ahora a favor del delantero. Los goles generan confianza, y el entrenador sugirió que las recientes contribuciones de Sesko están sentando las bases para que tenga un gran impacto en el último tercio de la temporada.
«El último le habrá sentado muy bien», señaló Carrick. «Esta noche ha sido un poco diferente por la emoción del partido, pero sin duda ha sido importante y un gran momento para él y para nosotros».
El resultado deja al West Ham en la zona de descenso, mientras que el United se mantiene en cuarta posición, a solo dos puntos del Aston Villa, tercero.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios