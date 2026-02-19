Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Ivan Toney England strikers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

El imparable Ivan Toney debe ser el suplente de Harry Kane en la selección inglesa durante el Mundial, tras superar a Cristiano Ronaldo mientras otros delanteros se tambalean

Ha habido un acalorado debate sobre quién debería ser el suplente de Harry Kane en la selección inglesa durante el Mundial de este verano, pero, en realidad, la respuesta es cada vez más obvia. Solo hay un delantero que puede hacerle sombra al capitán de los Tres Leones esta temporada, y es uno que está pasando desapercibido en Arabia Saudí, donde ha eclipsado a Cristiano Ronaldo.

Ivan Toney está en plena forma con el Al-Ahli en el Golfo Pérsico, donde el viernes marcó su vigésimo gol en la Pro League en otros tantos partidos, lo que le convierte en el máximo goleador absoluto de la división en la temporada 2025-26. Además, ha marcado ocho goles más en otras competiciones y ha contribuido con nueve asistencias.

Este rendimiento tan completo significa que el jugador de 29 años es, con diferencia, la alternativa más en forma de Inglaterra a Kane de cara al Mundial, que se acerca a pasos agigantados, y aunque ahora juegue en una liga menor, no se pueden pasar por alto las hazañas del exjugador del Brentford.

Mientras Thomas Tuchel se prepara para dar a conocer su última convocatoria antes de cerrar el grupo que llevará al torneo de Norteamérica este verano, Toney tendrá la mirada puesta en volver a ser convocado.

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    Eclipsando a CR7

    Desde principios de año, Toney ha sido prácticamente imparable; entre finales de diciembre y finales de enero, marcó en ocho partidos consecutivos de liga, sumando la increíble cifra de 13 goles en esa extraordinaria racha, incluyendo hat-tricks contra el Al-Khaleej y el Al-Ettifaq.

    Aunque no marcó en el empate sin goles con el líder de la tabla, el Al-Hilal, a principios de febrero, volvió inmediatamente a la senda goleadora en las siguientes victorias sobre el Al-Hazm y el Al-Shabab. Su equipo permanece invicto desde el inicio de su increíble racha a finales de 2025, lo que le ha impulsado a meterse en la lucha por el título tras un comienzo de campaña poco prometedor.

    A nivel individual, Toney ha superado al gran Ronaldo, así como a Karim Benzema, Julián Quiñones, Joao Félix y Mateo Retegui, para convertirse en el máximo goleador de la Liga Profesional Saudí con 20 tantos en otros tantos partidos. El mejor jugador de la historia de Portugal le sigue a uno de distancia, con 19 goles, aunque recientemente se perdió dos partidos tras irse de strike.

    • Anuncios
  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Otras opciones fracasan

    No hay duda de que el nivel del fútbol es relativamente más bajo en Arabia Saudí, pero el calibre de los jugadores a los que está superando en goles refleja que la forma de Toney no debe pasarse por alto simplemente por ese motivo. Si se analiza el rendimiento de las otras opciones de Inglaterra en lo que va de temporada, su inclusión se convierte en una obviedad.

    Ollie Watkins ha sido la opción preferida como suplente de Kane en los últimos años, aunque Tuchel no convocó al delantero del Aston Villa para su última convocatoria en noviembre. Probablemente se deba a que Watkins ha tenido problemas para mantener la regularidad, ya que solo ha marcado ocho goles en toda la temporada, incluyendo una racha sin goles entre agosto y principios de diciembre, en la que solo vio puerta una vez.

    Dominic Solanke, del Tottenham, habría tenido muchas posibilidades al comienzo de la temporada 2025-26, pero una operación de tobillo le ha dejado fuera durante la primera mitad de la campaña. Por su parte, Dominic Calvert-Lewin ha visto cómo se hablaba de su regreso tras haber recuperado su olfato goleador con el Leeds United esta temporada, pero su última convocatoria con la selección fue hace casi cinco años y su estado físico es cuestionable. No obstante, su balance de 10 goles en la Premier League es impresionante.

  • England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Conocimientos sobre torneos

    A pesar de tener solo siete partidos internacionales en su haber, Toney también aporta una experiencia crucial en torneos, ya que desempeñó un papel clave cuando Inglaterra superó una de las situaciones más difíciles a las que se ha enfrentado en los últimos años.

    El delantero centro entró como suplente en los últimos segundos, cuando el equipo de Gareth Southgate perdía por 2-0 ante Eslovaquia en los octavos de final de la Eurocopa 2024, antes de que Jude Bellingham empatara el partido con una milagrosa chilena en el minuto 95. Toney formó una excelente pareja con Kane en la prórroga, rematando de cabeza con inteligencia hacia su capitán para que los Tres Leones se adelantaran en el marcador en el tiempo adicional.

    También merecía más minutos de juego, ya que Kane no estaba en su mejor momento en Alemania, pero Toney solo disputó 12 minutos más en lo que restaba de torneo, ya que Inglaterra cayó en la final, algo que él mismo admitió que le «molestó».

    Siempre fiable desde el punto de penalti, se adelantó para marcar su penalti en la victoria en la tanda de cuartos de final contra Suiza. Eso en sí mismo debería ser un factor importante cuando Tuchel evalúe su participación este verano, dada la tendencia de los Tres Leones a llegar hasta el final en los partidos de los torneos.

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    «Con ganas de jugar»

    En lo que respecta a su vida en Arabia Saudí, Toney tiene la mirada puesta en asegurarse un puesto en el avión que le llevará a Norteamérica.

    «Significaría mucho [ir al Mundial]», declaró Toney en una entrevista con Sky Sports esta semana. «Nunca he jugado en un Mundial. Sería un sueño; todo el mundo sueña con eso. Si lo ganáramos, sería algo muy grande para el país. Uno tiene visiones de lo que podría pasar. Si se hiciera realidad, sería una bendición».

    Sobre sus posibilidades de ser convocado, añadió: «Lo único que puedo hacer es seguir marcando goles. Eso me da las mejores posibilidades. Podría ser mi última oportunidad [de jugar en un Mundial]. Se trata de lo que sea mejor para el país; el entrenador elegirá el equipo y hay que respetarlo.

    «Me siento mucho más en forma y las estadísticas hablan por sí solas. Mis estadísticas de carrera también son altas. No quiero quedarme sentado y relajarme; estoy trabajando más duro y mis estadísticas lo demuestran. Estoy ayudando a los que me rodean. Él [Tuchel] tendría un goleador con ganas de jugar.

    Sí, tengo un sueldo alto, pero sigo queriendo rendir bien, no es momento de sentarse a descansar. Quiero intentar conseguir grandes cosas».

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Preparado para condiciones meteorológicas extremas

    Toney no tardó en señalar que podría ser una especie de «código de trucos» para su país, ya que los partidos de la próxima Copa del Mundo que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México se jugarán bajo un calor abrasador, como quedó patente en la Copa Mundial de Clubes del verano pasado, donde los partidos tuvieron que suspenderse con frecuencia debido a las condiciones meteorológicas extremas e incluso los suplentes tuvieron que permanecer en el interior, algo que Tuchel ha admitido que podría copiar.

    El jugador de 29 años cree que se ha adaptado a ese tipo de condiciones durante la temporada y media que lleva en Arabia Saudí. «Quizás [podría aportar una ventaja debido al calor]. Hay grandes jugadores en la plantilla y algunos de los mejores delanteros ingleses, así que supongo que todos tendrán una oportunidad, ya que todos podrán adaptarse al calor, pero se puede decir que yo estoy un poco más acostumbrado que otros.

    Es difícil porque tienes que cambiar ligeramente tu juego. No puedes correr como un loco porque, de lo contrario, te quedas sin energía. Tienes que ser más estratégico con las carreras que haces. Supongo que no tendré que adaptarme. He jugado aquí a más de 30 grados y siento que me he adaptado».

  • No es tan sencillo

    Aunque Toney es estadísticamente el candidato más destacado para sustituir a Kane este verano, y el delantero más similar en cuanto a perfil, hay otros factores que podrían jugar en su contra a la hora de tomar una decisión.

    Desde que Tuchel comenzó a trabajar en serio hace casi un año, el delantero del Al-Ahli solo ha sido convocado una vez por el técnico alemán: una aparición de dos minutos en la sorprendente derrota amistosa ante Senegal en junio. No ha vuelto a ser convocado desde entonces, aunque realmente no alcanzó su mejor nivel hasta finales de diciembre, por lo que debe esperar que su estado de forma actual sea suficiente para volver a ser convocado.

    Además, está el asunto de una supuesta infracción fuera del campo. Toney fue filmado en diciembre cuando la policía lo sacaba esposado de una discoteca londinense tras, según se informa, dar un cabezazo a otro juerguista. Se dice que la supuesta víctima quedó con la nariz rota. En un comunicado de la Policía Metropolitana se decía: «Nos llamaron a Wardour Street tras recibir denuncias de una agresión. Un hombre de 29 años fue detenido en el lugar de los hechos como sospechoso de dos delitos de agresión y uno de alteración del orden público. Desde entonces ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones».

    Es probable que este incidente suscite más preguntas sobre el temperamento de Toney. El delantero puede considerarse afortunado por haber sido incluido en la selección inglesa para la Eurocopa 2024, tras haberse perdido la mitad de la temporada 2023-24 durante su etapa en el Brentford debido a una sanción de ocho meses por infringir las normas de apuestas de la FA.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    El hombre adecuado para el trabajo

    Cualquier investigación sobre el altercado en la discoteca podría influir en sus posibilidades, pero, por lo demás, Toney debería tener prácticamente garantizado un puesto en el avión que le llevará al Mundial.

    Independientemente del nivel de la Liga Profesional Saudí, superar en goles a jugadores como Ronaldo y Benzema no es tarea fácil, y la escasez de opciones fiables y en forma a disposición de Tuchel significa que su inclusión debería ser una obviedad en esta fase, especialmente si el entrenador decide llevar a tres delanteros centro, como se espera.

    A medida que se acerca el inicio del torneo en Norteamérica, Inglaterra no necesita buscar más un suplente para Kane.

Amistosos
England crest
England
ENG
Uruguay crest
Uruguay
URU
Amistosos
England crest
England
ENG
Japan crest
Japan
JPN
0