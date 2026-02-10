Getty Images Sport
El icono del Manchester United, Rio Ferdinand, acude regularmente al hospital y utiliza una silla de ruedas debido a lesiones en la espalda.
Ferdinand revela sus problemas con el dolor de espalda.
Ferdinand ha revelado el impactante alcance de sus problemas físicos desde que se retiró del fútbol profesional en 2015, tras haber ganado seis veces la Premier League y la Champions League. Aunque el ex capitán de la selección inglesa sigue siendo una figura destacada en los medios de comunicación, ha revelado que su imagen pública oculta una batalla privada contra un dolor de espalda debilitante que puede aparecer sin previo aviso. En declaraciones a Men's Health UK, Ferdinand detalló la gravedad de estos brotes, que lo dejan completamente inmovilizado y dependiente de atención médica urgente.
«Llevo mucho tiempo con problemas de espalda», declaró a Men's Health. «Tengo lesiones que me hice durante mi carrera... Estuve tomando pastillas y recibiendo inyecciones durante seis años para poder jugar. Eso me ha afectado. Tengo momentos muy malos de dolor de espalda en los que tengo que estar en el hospital un par de días o en silla de ruedas un par de días. Es una locura, pero aparece de la nada. Desde que estoy en Dubái, he empezado a ir al fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Me ha estado haciendo un montón de manipulaciones y demás, y en su edificio también está mi entrenador personal, así que le pasa información sobre mi entrenamiento. Ahora sigo un enfoque holístico y espero que eso me ayude. En lugar de arreglar lo que se rompe, lo que se hace es prevenir [las lesiones]».
Inculcar una mentalidad «emprendedora» en sus hijos.
A pesar del desgaste físico que ha supuesto su carrera, Ferdinand se niega a llevar una vida sedentaria. El exdefensa insiste en que su compromiso con el gimnasio y su trabajo ya no se limita a su forma física personal, sino que se trata de dar un ejemplo riguroso a su familia. Para Ferdinand, mantener un ritmo de trabajo visiblemente alto es esencial para la crianza de sus hijos, ya que así se asegura de que comprendan que el éxito y la salud requieren esfuerzo.
«Tengo hijos que necesitan ver una ética de trabajo», afirma. «Mis hijos necesitan verme levantarme e ir a trabajar. Necesitan vernos a mí y a [mi esposa] Kate ir al gimnasio. Quiero que tengan un estilo de vida saludable y que piensen que ir al gimnasio o simplemente moverse es lo normal. Y no se trata de decírselo a mis hijos; necesitan verlo. Pero también, si soy sincero, tengo que ir a trabajar por mi salud mental. Me gusta trabajar; mi madre y mi padre trabajaban. Eran muy trabajadores. Es lo único que he conocido. Cuando mis hijos hablan de mí, por mucho que digan «papá me quiere» y «papá lo ha hecho todo por mí», también dicen «papá trabajaba duro. Era muy trabajador». ¿Entiendes lo que quiero decir?».
Escapar del calendario de partidos para emprender una nueva aventura
El telón de fondo de este nuevo régimen físico es el reciente traslado de Ferdinand a Oriente Medio. El cambio supone un importante cambio de estilo de vida para la familia, que ha cambiado el Reino Unido por Dubái. Ferdinand explicó que, tras décadas en las que su agenda estaba dictada por el calendario futbolístico, primero como jugador y luego como comentarista, aprovechó la oportunidad para romper con la rutina y experimentar una cultura diferente.
«Lo veo como una aventura», explica el jugador de 47 años. «Mi vida ha estado regida por el calendario de partidos mientras jugaba al fútbol y, después, como comentarista. No hay muchas oportunidades en la vida en las que tengas tiempo para hacer un gran cambio, vivir una aventura, salir de tu zona de confort y explorar algo nuevo. Así que esto es lo que queríamos hacer».
El motivo por el que dejé TNT Sports
Los cambios en la vida de Ferdinand también se han extendido a su carrera profesional, ya que el comentarista ha confirmado recientemente su salida de TNT Sports. Aunque podría haber renovado fácilmente su contrato, Ferdinand reveló que se marchó porque la cadena no estaba receptiva a sus ideas para mejorar la cobertura. Ahora se centra en su propia plataforma digital, que le permite explorar el «mundo fuera de los 90 minutos» que la televisión lineal suele ignorar.
«Me gusta que me pongan a prueba. Me gusta la presión», afirma. «Estaba bien en TNT. Podría haber firmado un nuevo contrato con TNT. Fácilmente. Pero eso no es lo que realmente soy. Es hora de algo nuevo. Y, con el debido respeto, había estado intentando impulsar [una nueva] faceta dentro del equipo y el grupo de TNT, y no se mostraron tan receptivos como me hubiera gustado. Así que esa fue otra gran razón por la que pensé: "Bueno, si no vais a dar el salto conmigo y a darme la mano, entonces sigo adelante. Veremos cómo me va cuando vaya por mi cuenta". Porque vi que el nuevo mundo es que la televisión lineal y el fútbol en directo siempre estarán ahí, pero también hay otro mundo fuera de los 90 minutos que me intriga, que veo como un aficionado. Así que quiero saber qué coño comen estos tipos, cómo duermen, cómo se recuperan. Quiero acercar al público a eso y quiero estar a la vanguardia de eso. Pero, al mismo tiempo, así soy yo. No intento ser nadie, soy yo mismo. Hago mis propias cosas. Siempre he seguido mi propio camino».
