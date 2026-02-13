Getty Images Sport
El Hull City confirma las detenciones por cánticos discriminatorios durante la derrota en la FA Cup ante el Chelsea
Hull confirma que se han producido detenciones.
Según The Athletic, el Hull ha anunciado que varios aficionados han sido detenidos por cánticos discriminatorios. Los cánticos, dirigidos a su rival del oeste de Londres, eran de carácter homófobo. Se emitió una primera advertencia por megafonía, instando a los aficionados a que cesaran los cánticos y advirtiéndoles de que, de no hacerlo, se procedería a su detención. En la segunda parte se hizo un nuevo anuncio, en el que se confirmaba que algunos aficionados habían sido detenidos.
La Fiscalía General confirmó en 2022 que cierta letra utilizada en el cántico, relativa a los trabajadores sexuales masculinos, es un insulto homófobo, lo que significa que cualquiera que la utilice puede ser procesado.
Precedente establecido
El aficionado del Liverpool Paul Boardman fue expulsado del estadio de Wembley por utilizar ese cántico, tras haber sido oído gritándolo en una estación de tren cercana. Se declaró culpable de utilizar palabras amenazantes y fue multado con 500 libras.
Esa noche, el Hull cayó derrotado por 4-0, con un hat-trick de Pedro Neto, y el entrenador Sergej Jakirovic elogió el esfuerzo de su equipo a pesar de la abultada derrota.
Dijo: «Defensivamente, nuestro plan táctico fue bueno y quizá con algunas decisiones mejores en el contraataque podríamos haber jugado mejor.
Tuvimos algunas ocasiones, el Chelsea también. Pedro Neto marcó un gol excelente, el segundo gol fue demasiado fácil desde un córner. Son muy buenos en la posesión. Intentaron aprovechar nuestros errores. Creo que merecíamos al menos un gol, pero si jugamos así estaremos en una muy buena posición en la Championship.
Nunca hay que rendirse, quizá en los próximos partidos esto pueda ser un buen ejemplo de cómo debemos jugar.
Ahora necesitamos descansar y aprovecharemos esto para prepararnos aún mejor para el QPR».
La gran victoria del Chelsea
El entrenador del Blues, Liam Rosenior, regresó al estadio MKM, donde dirigió a los Tigers entre 2022 y 2024.
Declaró: «Estoy encantado con la dedicación y la actitud de los jugadores en la primera parte. Ha sido un partido difícil. Hay que dar todo el mérito al Hull, que está volando alto en la Championship. Espero que lleguen a la Premier League este año, pero gracias a nuestra actitud y dedicación al juego, la calidad siempre está ahí, y eso es lo que nos ha dado la plataforma esta noche.
Hemos tenido 90 minutos muy buenos. Obviamente, uno quiere que cada minuto de cada partido sea perfecto. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero en cuanto a nuestro comienzo juntos, estoy encantado.
Pedro Neto ha estado excepcional, trabaja muy duro y tiene mucha calidad. Estoy encantado de verle marcar los goles que ha marcado hoy. Todos han trabajado muy, muy duro los unos por los otros.
Lo más satisfactorio ha sido la mentalidad. Han hecho honor al club. Ha sido una actuación muy sólida en cuanto a la aplicación mental que se necesita para tener éxito».
Rosenior también admitió que tenía a muchos familiares entre el público y añadió: «Tenía a más de 20 familiares aquí. Este club significa mucho no solo para mí, sino también para mi familia, por muchas razones. Agradezco mucho la acogida que me ha dado el club y ha sido muy agradable recibir una buena acogida por parte de ambas aficiones».
¿Qué viene después?
El Chelsea se enfrentará al Burnley el próximo fin de semana en su intento por alcanzar su objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones. El equipo de Rosenior ocupa actualmente la quinta posición, a un punto del cuarto clasificado, el Manchester United.
