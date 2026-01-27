Alves ha sido identificado desde hace tiempo como una prioridad para la jerarquía del Real Madrid, y el club se movió decisivamente esta semana para formalizar su estatus como futbolista profesional. El acuerdo, que había estado en proceso durante algún tiempo, se firmó oficialmente el lunes con sus padres presentes, marcando un hito importante en la floreciente carrera del adolescente.

Consciente de la naturaleza de alto perfil del jugador y su inmenso potencial, el Real Madrid ha incluido una cláusula de "protección" en el contrato para asegurar que su futuro permanezca en el Bernabéu. El acuerdo efectivamente asegura un talento que se ha convertido en una sensación dentro de las paredes de La Fábrica, la famosa academia del Real Madrid.

El delantero, cuyo desarrollo físico y hazañas goleadoras han llamado la atención mucho más allá de la capital, acudió a las redes sociales para celebrar el momento. Con la asombrosa cifra de dos millones de seguidores en Instagram, Enzo publicó: "¡Feliz de firmar mi primer contrato profesional! ¡Hala Madrid!"