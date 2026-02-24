El héroe del Manchester United, Javier Hernández, publica un vídeo en el que aparece llorando por el viral del bebé mono Punch

Chicharito no se limitó a compartir el vídeo, sino que ofreció un profundo análisis psicológico de por qué la difícil situación del animal le había impactado tanto. En una carta dirigida a sus seguidores, el exjugador del Real Madrid y del West Ham explicó: «Punch Monkey nos conmovió porque es fuerte y auténtico. Intenta defenderse sin saber muy bien cómo, y todos hemos hecho eso en algún momento. No hay malicia en él, solo emoción, inocencia y un deseo de existir».

El veterano delantero, actualmente sin equipo tras abandonar en enero el Chivas, el club de su infancia, siguió extrayendo lecciones de vida de las imágenes virales. «Nos enseña que: puedes sentir profundamente sin vivir quejándote. Puedes reconocer el rechazo sin convertirte en una víctima. Puedes proteger tu corazón sin cerrarlo. Menos "lo que me hicieron" y más "¿qué hago con esto?", escribió Hernández, recibiendo un amplio apoyo de los aficionados, que elogiaron su vulnerabilidad y su actitud estoica.