El héroe del Liverpool nombra a Christian Pulisic como posible sustituto de Mohamed Salah y respalda a la estrella de la selección estadounidense para demostrar que su etapa en el Chelsea fue «solo un pequeño bache»

Se han añadido otros nombres a la lista de posibles fichajes ofensivos para el Liverpool, y se dice que el club sigue interesado en el delantero del Newcastle Anthony Gordon, una antigua estrella del Everton que creció como seguidor de los Reds.

Heskey ha mencionado a otros dos jugadores de probada eficacia que podrían ser considerados, uno de ellos con experiencia en la Premier League en el West Ham y el otro ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain.

El exjugador de la selección inglesa Heskey añadió: «Estamos hablando de sustituir a Mohamed Salah y creo que, como aficionados, hay que buscar algo diferente, porque no se puede sustituir a Mo Salah.

Recuerdo que una temporada hablé con alguien que dijo que Mo había tenido una mala temporada. Había marcado 25 goles. ¡Me encantaría haber tenido una temporada tan mala! Estamos hablando de alguien que ha marcado más de 20, casi 30 goles por temporada durante 10 años.

Creo que tenemos que buscar algo diferente y, de todos modos, puede que al entrenador no le convenga tener a alguien como Mo Salah. Quizá quiera cambiar la formación. Sé que hablaba de un 4-4-2 con mediocampo en rombo y sin extremos altos y abiertos, y eso requeriría algo diferente.

No creo que se pueda sustituir a Mo Salah, pero me gusta el chico del PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Él sería mi elección.

¿Sería Jarrod Bowen un paso atrás con respecto a Mohamed Salah? Creo que la mayoría de los jugadores son un paso atrás en comparación con Salah, pero, para ser sincero, Bowen es un tipo de jugador diferente y probablemente ayudaría a la formación porque va a trabajar un poco más duro que Mo.

No digo que Mo no trabaje duro, pero Bowen tiene un ritmo de trabajo y una ética laboral diferentes, porque viene del West Ham y, antes de eso, de ligas inferiores. Es totalmente diferente. Andrew Robertson fue posiblemente uno de nuestros mejores fichajes y venía del Hull City».