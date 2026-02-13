Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liverpool WSL escape GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Translated by

¡El gran escape del Liverpool está en marcha! Los fichajes de enero resultan clave para las esperanzas de las Reds de mantenerse en la Superliga Femenina

Solo cuatro equipos en la historia de la Superliga Femenina han tenido que esperar más tiempo que el Liverpool para conseguir su primera victoria de la temporada. Sin ganar en 12 partidos, solo el Yeovil Town, el Doncaster Rovers Belles, el Everton y el Reading habían experimentado rachas más áridas en la competición que las Reds, cuyo estatus como dos veces campeonas de la WSL las convertía en el caso más impactante y sorprendente de los cinco.

No se esperaba que el Liverpool tuviera tantas dificultades. Sí, las Reds perdieron a su jugadora estrella, Olivia Smith, en el mercado de fichajes de verano, ya que se unió al Arsenal por una cifra récord de un millón de libras, y la marcha de la vicecapitana Taylor Hinds al mismo club fue otro golpe duro. Pero tener que esperar hasta 2026 para conseguir la primera victoria de la temporada 2025-26, mientras se ocupaba el último puesto de la tabla de la WSL durante casi la mitad de la temporada, no era lo que nadie había previsto.

Con la llegada del parón invernal, se produjeron las primeras salidas de entrenadores. La de Jocelyn Precheur, del London City Lionesses, sexto clasificado, fue una de las que más sorprendió, mientras que la salida de Rehanne Skinner del West Ham fue menos sorprendente, dado que los Hammers estaban en la misma situación que el Liverpool. Algunos esperaban que los Reds también tomaran medidas y se despidieran de Gareth Taylor tras solo media temporada en Merseyside. Pero el club mantuvo al exentrenador del Manchester City y, tras un fructífero mercado de fichajes en enero, la situación finalmente está empezando a cambiar.

El Liverpool, que ha salido de los últimos puestos de la tabla por primera vez desde noviembre, parece estar volviendo a ir por el buen camino. Entonces, ¿qué estaba fallando en el antiguo campeón? ¿Realmente está dando un giro y alejándose del riesgo de descenso? ¿O podría haber todavía peligro por delante para un equipo que terminó cuarto hace solo dos años?

  • Aston Villa v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Falta de tiempo

    Aunque nadie esperaba que el Liverpool tuviera que esperar hasta el 25 de enero para conseguir su primera victoria en la liga de la temporada 2025-26, ya en verano había indicios de que los Reds podrían empezar con lentitud. Esto se debía a que Taylor, que había sido despedido por el Manchester City en marzo, no fue nombrado nuevo entrenador hasta el 8 de agosto.

    Taylor también quería implementar un estilo de juego completamente nuevo, «único» para el club, que lo convertiría en «el mejor equipo de presión de Europa» a su debido tiempo, según declaró a Sky Sports a principios de esta temporada. Eso lleva tiempo, y no se le dio mucho al ser nombrado tarde en la pretemporada, menos de un mes antes de que comenzara la campaña de la WSL, lo que significaba que las jugadoras aún estaban familiarizándose con muchas cosas cuando comenzó la competición.

    • Anuncios
  • Olivia Smith Liverpool Women 2024-25Getty Images

    Negocio de verano decepcionante

    A esa posibilidad de un comienzo lento se sumaron los fichajes realizados durante el mercado de verano. Taylor se hizo cargo de un equipo con poca confianza tras un final decepcionante de la temporada 2024-25, en la que solo ganó uno de sus últimos siete partidos bajo la dirección de la entrenadora interina Amber Whiteley, tras la destitución de Matt Beard a finales de febrero.

    Ver cómo Niamh Fahey, la capitana del club, se retiraba, mientras que Hinds, su vicecapitana, y Smith, su máxima goleadora, se marchaban al Arsenal, no ayudó mucho en ese sentido, sobre todo cuando el Liverpool no hizo lo suficiente para compensar esas bajas.

    Cuando se reveló la cifra récord del traspaso de Smith, muchos esperaban que el Liverpool utilizara ese dinero para reforzar varias áreas de la plantilla y mejorar como equipo. Sin embargo, según BBC Sport, ese pago se recibiría a plazos, mientras que la mayor parte de su presupuesto de verano se destinó a la indemnización relacionada con el nombramiento de Taylor, debido a una cláusula de su anterior contrato con el City.

    Cuatro de los ocho fichajes veraniegos de los Reds llegaron antes que Taylor, lo que nunca es ideal, sobre todo cuando el nuevo entrenador tiene un estilo tan específico. De hecho, dos de las jugadoras fichadas antes de la temporada ya no están en el club, ya que el préstamo de Emilia Szymczak por parte del Barcelona se interrumpió en enero, mientras que la portera Rafaela Borggrafe fue cedida al Bayer Leverkusen para el resto de la temporada. Beata Olsson, que ha marcado cinco goles en siete partidos como titular en la liga, ha sido todo un éxito, pero el resto de las incorporaciones del verano aún están demostrando su valía.

  • Lily Woodham Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Lesiones a montones

    Las lesiones solo han agravado los problemas del equipo. Marie Hobinger, que tan a menudo ha sido el talismán del Liverpool, y la delantera Sophie Roman Haug han sufrido lesiones en el ligamento cruzado anterior que han puesto fin a sus temporadas; Samantha Kerr, que fichó por el Bayern de Múnich en verano, no ha jugado desde noviembre debido a un problema en la espalda; Anna Josendal aún no ha debutado, tras incorporarse al club en enero; mientras que Taylor confirmó la semana pasada que Sofie Lundgaard se une a la lista de bajas por un periodo prolongado, ya que va a ser operada.

    Esto se suma a todas las otras bajas que ya se han producido. Grace Fisk, Risa Shimizu, Lucy Parry y Lily Woodham también se han perdido al menos un mes o más esta temporada. Cuando el Chelsea visitó Merseyside en diciembre para disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga, la única competición en la que las Reds han acumulado victorias, aunque contra rivales de menor categoría, el Liverpool solo pudo contar con dos jugadoras senior en su banquillo. Perdieron 9-1.

  • Matt Beard LiverpoolGetty Images

    La tragedia golpea, dos veces.

    Luego está el elefante en la habitación. El 20 de septiembre, poco más de seis meses después de dejar su cargo como entrenador del Liverpool, Beard falleció trágicamente a los 47 años. Su muerte conmocionó al fútbol femenino en su conjunto y afectó especialmente a quienes habían trabajado tan estrechamente con él a lo largo de los años, muchos de los cuales siguen hoy en día en el equipo rojo.

    El partido del Liverpool contra el Aston Villa, que debía disputarse solo un día después, se pospuso mientras los miembros del club asimilaban la terrible noticia. Es imposible medir el impacto que ha tenido el dolor en este equipo, al que se sumó un mes más tarde el fallecimiento del encargado del material del primer equipo femenino, Jonathan Humble, tras una breve enfermedad, pero no se puede ignorar a la hora de analizar por qué los Reds han tenido tantas dificultades esta temporada.

  • Denise O'Sullivan Martha Thomas Liverpool Women 2025-26Getty Images

    El impulso tan necesario de enero

    Sin embargo, recientemente la situación está cambiando, y la mejora considerable en el mercado de fichajes de enero ha tenido mucho que ver. El Liverpool realizó seis fichajes en invierno y muchos de ellos ya han tenido un impacto inmediato.

    Jennifer Falk mantuvo su portería a cero en sus tres primeros partidos, encajando solo dos goles en sus cinco primeros encuentros bajo los palos de las Reds; Alice Bergstrom ya ha marcado tres goles con el club, lo que ha ayudado a paliar los graves problemas en ataque; mientras que Martha Thomas y Aurelie Csillag también han estrenado su cuenta goleadora tras marcar en la victoria por 4-1 sobre el Aston Villa el domingo, que sacó al Liverpool de la última posición de la tabla de la WSL por primera vez desde noviembre.

    Esa fue la segunda victoria del Liverpool en tres partidos de liga y parte de una racha en la que las Reds solo han perdido uno de sus últimos cinco encuentros en la competición. Desde hace tiempo estaba claro que la plantilla estaba asimilando lo que Taylor quería, con un rendimiento muy mejorado mucho antes de que los resultados empezaran a acompañar. Ahora, impulsado por las incorporaciones de enero, el equipo está encajando un poco mejor.

  • Grace Fisk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    El viento está cambiando

    Las cifras subyacentes respaldan la creencia de que esto era algo previsible, en lugar de una racha que se desvanecerá. En sus últimos cinco partidos de liga, la estadística de goles esperados (xG) del Liverpool ha superado el uno en cuatro ocasiones, una marca que el equipo solo logró alcanzar tres veces en sus primeros diez partidos de la temporada de la WSL, y los nueve goles que ha marcado en ese tiempo también superan los seis que consiguió en sus primeros diez encuentros de liga. Sin duda, las cosas han encajado en ataque, con la ayuda de los nuevos fichajes.

    Las mejoras también se han producido en la defensa. Los rivales del Liverpool registraron un xG superior a uno en nueve ocasiones en los 11 partidos anteriores al parón invernal, y superior a dos en tres ocasiones. Desde principios de año, desde que Falk ocupó su puesto bajo los palos, desde que Denise O'Sullivan aportó su inteligencia defensiva al centro del campo y desde que Fisk regresó a la zaga tras su lesión, las Reds han mantenido ese xG por debajo de dos en sus cuatro partidos de liga, y por debajo de uno en tres ocasiones. Eso es algo que también les ha permitido dejar de perder tantos puntos desde posiciones ganadoras, tras haber dejado escapar la friolera de 11 antes de Año Nuevo.

    Aunque durante un tiempo se tuvo la sensación de que el Liverpool no era tan malo como sugería su racha sin victorias, siempre llega un momento en el que un club tiene que actuar si los resultados no acompañan. Afortunadamente para Taylor, parece que su equipo ha cambiado de rumbo y ahora se aleja de ese punto crítico.

    Todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que las Reds solo están un puesto y un punto por encima del Leicester City, que ocupa la plaza de play-off de descenso y tiene un partido menos, pero las dos veces campeonas de la WSL parecen mucho más cerca de mantener su puesto en la máxima categoría, al tiempo que dan nuevos pasos hacia ese estilo atractivo y único que Taylor quiere llevar al Liverpool.

WSL Serie Primavera
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Liverpool FC Women crest
Liverpool FC Women
LIV
0