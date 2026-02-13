¡El gran escape del Liverpool está en marcha! Los fichajes de enero resultan clave para las esperanzas de las Reds de mantenerse en la Superliga Femenina

No se esperaba que el Liverpool tuviera tantas dificultades. Sí, las Reds perdieron a su jugadora estrella, Olivia Smith, en el mercado de fichajes de verano, ya que se unió al Arsenal por una cifra récord de un millón de libras, y la marcha de la vicecapitana Taylor Hinds al mismo club fue otro golpe duro. Pero tener que esperar hasta 2026 para conseguir la primera victoria de la temporada 2025-26, mientras se ocupaba el último puesto de la tabla de la WSL durante casi la mitad de la temporada, no era lo que nadie había previsto.

Con la llegada del parón invernal, se produjeron las primeras salidas de entrenadores. La de Jocelyn Precheur, del London City Lionesses, sexto clasificado, fue una de las que más sorprendió, mientras que la salida de Rehanne Skinner del West Ham fue menos sorprendente, dado que los Hammers estaban en la misma situación que el Liverpool. Algunos esperaban que los Reds también tomaran medidas y se despidieran de Gareth Taylor tras solo media temporada en Merseyside. Pero el club mantuvo al exentrenador del Manchester City y, tras un fructífero mercado de fichajes en enero, la situación finalmente está empezando a cambiar.

El Liverpool, que ha salido de los últimos puestos de la tabla por primera vez desde noviembre, parece estar volviendo a ir por el buen camino. Entonces, ¿qué estaba fallando en el antiguo campeón? ¿Realmente está dando un giro y alejándose del riesgo de descenso? ¿O podría haber todavía peligro por delante para un equipo que terminó cuarto hace solo dos años?