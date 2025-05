El GOAT del Manchester City: Los 10 mejores momentos de Kevin De Bruyne mientras el brillante belga se prepara para su último partido en el Etihad

Manchester City vs Bournemouth

El mediocampista hará su última aparición en casa para el club contra Bournemouth el martes después de una década dominante en azul.

'Oh, Kevin De Bruyne', al ritmo del exitoso tema 'Seven Nation Army' de The White Stripes, ha sido la banda sonora del Estadio Etihad durante la última década. Pero el partido del martes contra Bournemouth será la última vez que se escuche, al menos cuando el jugador esté presente en el recinto vistiendo la camiseta azul.

El City todavía tiene mucho trabajo por hacer contra el equipo de Andoni Iraola para asegurarse de entrar en su último partido de la temporada en Fulham con la clasificación para la Liga de Campeones en sus propias manos, y aún así su misión de ganar los tres puntos y terminar entre los cinco primeros está siendo relegada en comparación con los tributos planeados para De Bruyne, quien deja el City después de 10 años gloriosos e inolvidables.

De Bruyne se convirtió en el jugador más caro del City cuando firmó desde el Wolfsburgo en 2015 por 55 millones de libras esterlinas (73 millones de dólares), y en ese momento fue el segundo fichaje más caro en el fútbol inglés detrás de Ángel de María. No hace falta decir que ha más que compensado el costo, especialmente en comparación con la olvidable temporada de Di María en Old Trafford.

"Kevin recibirá lo que se merece. Ese es el mejor cumplido para su increíble trayectoria", dijo Pep Guardiola antes de lo que seguramente será una noche emotiva en el este de Manchester. "Lo que ha hecho junto a otras leyendas del club no habría sido posible desde que el jeque Mansour asumió el control del club para alcanzar otro nivel".

De Bruyne ha marcado 108 goles para el City y ha asistido en otros 177. Ha levantado 18 trofeos y sin duda le dolerá el hecho de que no pudo hacer 19 en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace. Pero sobre todo será recordado como el mejor jugador en la historia del club. Yaya Toure, David Silva, Vincent Kompany y Sergio Agüero desempeñaron roles significativos para poner al City en el mapa como una fuerza global, allanando el camino hacia su dominio de la Premier League. Pero nadie puede competir con De Bruyne en cuanto a consistencia y momentos emocionantes.

Antes de la última presentación de 'King Kev' frente a sus propios fans, GOAL rinde homenaje clasificando sus 10 mejores momentos en el Man City...