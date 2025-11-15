El 'gesto amable' de Manuel Neuer tuvo un profundo impacto en Pierre-Emile Hojbjerg mientras la estrella del Marsella revela que el portero fue 'estricto y directo' con él
Hojbjerg tuvo dificultades para dejar su huella en Múnich.
El tiempo de Hojbjerg en Múnich fue un período que resultó ser frustrante, marcado por una promesa inicial que dio paso a oportunidades limitadas en un club repleto de estrellas. Al llegar desde Brondby en 2012, se convirtió en el jugador más joven en la historia del Bayern en debutar en la Bundesliga en 2013. Muy valorado por el entrenador Pep Guardiola, se le consideraba un gran talento, pero tuvo dificultades para entrar en la rotación del mediocampo. Con la competencia de jugadores experimentados como Xabi Alonso y Bastian Schweinsteiger, Hojbjerg pasó tiempo cedido en el Augsburg y el Schalke para ganar experiencia en el primer equipo. Se fue definitivamente en 2016 al Southampton, reconociendo que aunque el Bayern fue "la mejor escuela," necesitaba tiempo de juego regular para su desarrollo. Partió habiendo hecho solo 25 apariciones en el equipo mayor en todas las competiciones para los gigantes alemanes. Pero, al recordar su tiempo en el club, ha destacado a Neuer por un elogio especial.
'Vivimos en un mundo donde tienes que actuar'
Hojbjerg dijo a Bild: "Cuando era joven en el Bayern, hubo un período en el que algunos de los jugadores mayores... no eran duros, pero aún así tenías que aprender mucho. Recuerdo una sesión de entrenamiento donde jugábamos once contra once, y Manuel Neuer estaba un poco detrás de mí, hablando un poco bruscamente y siendo bastante estricto conmigo. El fin de semana después entré como sustituto, él pasó junto a mí camino al vestuario, puso su brazo alrededor de mi hombro, y dijo: '¿Sabes qué? Todo está genial. Bien hecho’. Podía sentir que marcaba la diferencia. Y eso es lo que me llevé conmigo: saber lo que hace a las personas cuando les muestras que te importa, pero también entender que vivimos en un mundo donde tienes que actuar por ti mismo."
Hobjerg también habló brevemente sobre el ex capitán de Alemania Philipp Lahm, diciendo: "Era algo inusual. Rara vez era ruidoso. Pero tenía un carisma especial y su comportamiento lo convertía en un capitán fantástico."
Hojbjerg elogia a Mason Greenwood
El centrocampista dejó el Bayern por el Southampton y terminó en el Tottenham en 2020, antes de ser cedido al Marsella la temporada pasada. Se unió al equipo francés de forma permanente en verano, convirtiéndose en compañero de equipo de Mason Greenwood. El ex jugador de los Spurs ha revelado lo que piensa el vestuario sobre el delantero inglés, quien dejó el Manchester United en circunstancias controvertidas.
Hojbjerg le dijo a RMC Sport: "Mason ya está mostrando su habilidad con el Marsella. Lo hizo bien. Pero es importante mantener la potencia, la forma de trabajar. No quiero decir demasiado sobre Mason, porque tiene muchas cualidades. Solo quiero que continúe hasta el final. Empezar a hablar de una estrella o el mejor jugador, realmente no me gusta eso. Es importante seguir en el trabajo y que él continúe, porque todos sabemos lo importante que es para nosotros. Es un chico muy querido en el vestuario. Tiene que seguir trabajando bien y ayudar al equipo cada semana. Si no marca, no importa, pero tiene que trabajar bien para el equipo y hacer las cosas seriamente todos los días."
La leyenda de Baviera sigue siendo fuerte
Bayern ha decidido ofrecer al veterano portero Neuer una extensión de contrato por otro año, lo que le permitiría permanecer en el Allianz Arena hasta junio de 2027. El guardameta ganador de la Copa del Mundo 2014 ha reiterado que quiere tomarse su tiempo antes de llegar a una decisión sobre su futuro, sin embargo, el club tiene previsto mantener conversaciones en diciembre.
"Estoy totalmente relajado al respecto. Lo más importante es lo que hacemos con nuestro equipo", dijo Neuer, de 39 años, a los reporteros. "Ya insinué esto, que mi bienestar también será importante. Me estoy tomando mi tiempo y estoy totalmente relajado, al menos durante el invierno. Muchos factores entran en juego. Es una cuestión de salud, condición física y motivación. Pero también, lo que suceda con el club la próxima temporada. No puedo responder eso yo mismo porque todavía es demasiado pronto. Entonces, por supuesto, siempre podemos hablar. Todo juega un papel."