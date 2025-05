¡El fútbol aún no ha dejado a Casemiro! Cómo Ruben Amorim revivió al centrocampista tan criticado del Manchester United para crear otra historia de redención en la Europa League

Manchester United vs Athletic Bilbao

El brasileño ha respondido a un brutal ataque verbal de Jamie Carragher y a las dudas de su entrenador para recordar su clase perdurable.

Casemiro fue tan dominante en la contundente victoria del Manchester United en el Athletic Club la semana pasada que muchos expertos declararon que estaban viendo al jugador que dominó en el Real Madrid, el lugarteniente más confiable de Zinedine Zidane, quien ganó casi todos los trofeos posibles entre 2013 y 2022. Pero si le preguntaran al propio jugador sobre su actuación en San Mamés, probablemente la compararía con una era más reciente.

"Analizando mi carrera individualmente, mi mejor temporada como futbolista profesional fue la primera con el United", dijo Casemiro al Diario AS en febrero. "No colectivamente en términos de trofeos. Ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid fue el pico. Pero como jugador creo que mi primera temporada en Old Trafford fue cuando vimos al mejor Casemiro."

Pero si le preguntaran al internacional brasileño sobre el mejor momento de forma de su carrera, estaría en su derecho de elegir el momento actual, cuando se ha convertido en una de las principales figuras de la marcha del United hacia la final de la Europa League.

Que Casemiro sea uno de los jugadores más emblemáticos de los Red Devils en el momento crucial de la temporada no debería ser una sorpresa. Después de todo, eso era lo que el club buscaba cuando firmaron al ganador en serie del Madrid en 2022 por £60 millones ($80m) y lo convirtieron en uno de sus principales asalariados.

Y sin embargo, dado que hace solo un año se declaró que su carrera al más alto nivel había terminado y se le instó a considerar la jubilación, la resurrección de Casemiro se siente como un milagro futbolístico.