El fracaso del Liverpool, Darwin Núñez, podría regresar por sorpresa a la Premier League tras perder su puesto en el Al-Hilal a favor de Karim Benzema
¿Vuelve la Premier League?
Según se informa, Núñez está considerando un sensacional regreso a la Premier League este verano tras una turbulenta etapa en la Liga Profesional Saudí. Tras su sonado fichaje por el Al-Hilal en agosto, con el que pretendía empezar de cero lejos del intenso escrutinio de los medios británicos, el jugador de 26 años se encuentra ahora en una encrucijada. Su etapa en Oriente Medio no le ha proporcionado la estabilidad a largo plazo que buscaba, lo que ha llevado a varios pesos pesados ingleses a volver a poner al delantero en su punto de mira.
Según ChronicleLive, el Chelsea se ha convertido en el principal candidato para fichar al delantero, ya que continúa su búsqueda exhaustiva de un referente fiable. Sin embargo, los Blues no son los únicos interesados: el Newcastle United y el Tottenham Hotspur también están interesados en traer de vuelta al delantero físico a las costas británicas. Los tres clubes ven a Núñez como una apuesta de alto riesgo cuyo ritmo natural podría florecer en un nuevo entorno táctico.
Para Núñez, este posible traspaso representa una oportunidad para reivindicarse profesionalmente. Tras una etapa llena de altibajos en Merseyside, donde se convirtió en objeto de debate, la perspectiva de una segunda oportunidad en la liga más vista del mundo resulta muy atractiva.
El efecto Benzema en el Al-Hilal
La salida de Núñez del Liverpool formó parte de una importante renovación de la plantilla, pero su transición al Al-Hilal se ha visto complicada por la llegada de un icono mundial. Aunque el acuerdo inicial de 54 millones de libras le otorgaba un papel protagonista, el panorama cambió drásticamente en enero, cuando el gigante saudí fichó a la leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, Benzema. La presencia del francés ha alterado fundamentalmente la jerarquía de la plantilla.
La llegada del veterano ha hecho que Núñez haya bajado en la jerarquía y le cueste mantener su puesto en el once inicial en los partidos más importantes. A pesar de haber marcado nueve goles en 24 partidos esta temporada, al uruguayo le ha costado convencer a la directiva de que debe ser titular por delante de Benzema. Esta falta de minutos garantizados ha alimentado los rumores de que Núñez está dispuesto a abandonar Riad en busca de un club en el que pueda ser la principal arma ofensiva.
El poderío financiero del trío de la Premier League interesado en él significa que satisfacer las exigencias salariales de Núñez y el posible coste de su traspaso no debería ser un obstáculo insuperable. El Al-Hilal podría estar dispuesto a negociar su salida para liberar una plaza de jugador extranjero y su salario para poder fichar nuevos refuerzos. Esta coincidencia de intereses sugiere que el acuerdo podría cerrarse con relativa rapidez una vez que se abra oficialmente el mercado de fichajes de verano.
Misión de redención
La narrativa en torno a Núñez siempre ha sido una de potencial frente a rendimiento. Durante su etapa en el Liverpool, mostró destellos de su habilidad de clase mundial, a menudo seguidos de desconcertantes fallos que lo convirtieron en una sensación viral por todas las razones equivocadas. Sin embargo, a sus 26 años, el delantero está entrando en su mejor momento físico y posee atributos poco comunes que siguen siendo muy codiciados por los entrenadores de primer nivel.
Su capacidad para estirar las defensas y crear caos es exactamente lo que buscan el Newcastle y el Chelsea. Los Blues, en particular, han carecido de precisión en el último tercio del campo a pesar de las fuertes inversiones, y se cree que el enfoque de alto octanaje de Núñez podría abrir nuevas dimensiones en su juego ofensivo. Los Magpies, por su parte, lo ven como un jugador que podría prosperar bajo la dirección de Eddie Howe.
Se espera que la competencia por el fichaje de Núñez sea feroz, dada su disponibilidad. Aunque Londres y el noreste representan proyectos muy diferentes, la principal motivación de Núñez parece ser el deseo de demostrar su valía en una liga en la que a menudo se le ha ridiculizado por su inconsistencia.
El empujón final en Arabia Saudí
A medida que la temporada de la Liga Profesional Saudí se acerca a su clímax, el Al-Hilal se encuentra inmerso en una tensa lucha por el título, a solo tres puntos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, líder de la clasificación. Es probable que Núñez desempeñe un papel como suplente o en alineaciones rotativas, ya que el Al-Hilal intentará superar al líder en las últimas semanas de la campaña. El próximo partido del Al Hilal será contra el Al Najma en la Liga Profesional Saudí, el viernes en el Kingdom Arena.
