El fichaje de Endrick por el Lyon rompe internet mientras el brasileño establece un récord del club tras su préstamo desde el Real Madrid
Endrick se dirige a Francia
La semana pasada, Lyon llegó a un acuerdo con Madrid para fichar a Endrick en calidad de préstamo por el resto de la temporada. Después de las salidas de verano de los delanteros Alexandre Lacazette y Georges Mikautadze, el equipo de la Ligue 1 ha necesitado algunos refuerzos en ataque y ahora eso ha llegado en forma del joven brasileño. Cuando se anunció su traspaso, el adolescente - que llevará la camiseta número nueve - exclamó en una publicación en redes sociales de Lyon, "¡La Navidad ha llegado temprano!" El internacional brasileño, que solo hizo cuatro apariciones en todas las competiciones para el equipo de Xabi Alonso esta temporada, espera comenzar con buen pie en Lyon, donde hay mucha emoción por su llegada.
Endrick rompe internet
Según RMC Sport, el anuncio de Lyon en Instagram sobre la llegada de Endrick ha sido visto más de 17 millones de veces, el más visto del club hasta la fecha. En contexto, el récord anterior estaba vinculado a un video de Tyler Morton cuando se unió desde el Liverpool este verano, una publicación que fue vista menos de tres millones de veces. Si se destaca en el equipo de la máxima categoría francesa, más récords podrían caer en las próximas semanas y meses.
Cuando se confirmó su cesión, Lyon escribió en el sitio web del club: "Con solo 19 años, Endrick se une al OL con una experiencia ya sólida en el nivel más alto y una madurez forjada en entornos competitivos exigentes. Su perfil atacante, su impacto en áreas decisivas y su energía son activos importantes mientras el equipo avanza hacia la segunda mitad de la temporada, con muchos objetivos aún por lograr."
Lyon también lo describió como "uno de los talentos más prometedores de su generación" y agradeció a Madrid por hacer posible este movimiento.
Agregaron: "El Olympique Lyonnais está encantado de dar la bienvenida a Endrick, quien se unirá al plantel profesional a partir del 29 de diciembre, y quisiera agradecer al Real Madrid por la calidad de las discusiones y cooperación que hicieron posible su llegada."
Puntos de vista contrastantes sobre el fichaje de Endrick
Mientras la estrella del Real Madrid Vinicius Junior le deseó lo mejor a su compatriota en Lyon, el ícono del club Sidney Govou tiene sus dudas sobre el acuerdo.
El primero escribió en Instagram: "Mi hermano Bob, buena suerte. Te esperamos con ansias aquí."
Govou, sin embargo, pensó que debe haber algo mal si un jugador como Endrick está obteniendo tan poco tiempo de juego.
Dijo: "Nadie sabe lo suficiente sobre Endrick para saber de qué es capaz, aunque sin duda es un buen jugador. Sin embargo, cuidado, un suplente que nunca juega a menudo indica un problema. Endrick tendrá objetivos individuales que podrían no alinearse con los objetivos colectivos del equipo, y eso es lo que me molesta."
¿Qué sigue para Endrick?
Como confirmó Lyon, Endrick se unirá al primer equipo para entrenar el lunes, pero tendrá que esperar un poco más para su debut en el club. Esto se debe a que no fue registrado a tiempo para su próximo enfrentamiento el 3 de enero contra el AS Mónaco. Sin embargo, podría obtener sus primeros minutos con el equipo francés en el enfrentamiento de octavos de final de la Coupe de France contra el Lille ocho días después. Curiosamente, el Lyon ocupa el quinto lugar en la Ligue 1, a 10 puntos del sorprendente líder de la liga, Lens, y a nueve del campeón defensor de la Champions League y campeón defensor, París Saint-Germain, después de 16 partidos. Una victoria sobre el Mónaco en su próximo partido podría acercarlos a la diferencia de cinco puntos con el cuarto lugar, Lille, si los resultados van a su favor.