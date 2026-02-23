Getty Images
El exseleccionador de Francia critica duramente al «inútil» Endrick tras la última actuación del cedido por el Real Madrid con el Lyon
Endrick tropieza en la derrota del Lyon
Domenech, en su calidad de comentarista de La Chaine L'Equipe, hizo una crítica mordaz del rendimiento y la disciplina táctica del joven brasileño. El exseleccionador de Les Bleus sugirió que Endrick fue un mero espectador durante todo el partido, incapaz de proporcionar el desahogo que el entrenador Paulo Fonseca necesitaba desesperadamente cuando el partido se le escapaba. La derrota fue un trago amargo para un Lyon que había estado persiguiendo cotas históricas antes de que un eficaz Estrasburgo lo devolviera a la realidad.
Endrick, «inútil», criticado duramente
Fue una noche para olvidar para la joven estrella de la Selecao, que tuvo dificultades para causar un impacto significativo desde su posición en la banda derecha. Domenech se mostró especialmente indignado por la aparente falta de esfuerzo del jugador, y declaró: «Tenía que salir del campo, era inútil en el terreno de juego y no aportaba soluciones. El Lyon me decepcionó un poco, especialmente Endrick. Todos los delanteros deben trabajar en defensa, ofrecer soluciones y aportar profundidad. Él no hizo nada de eso».
El veterano entrenador destacó fallos concretos de concentración en los que el cedido por el Real Madrid parecía desconectado mentalmente. Domenech, que llevó a Francia a la final del Mundial de 2006, citó la jugada previa al segundo gol del Estrasburgo como ejemplo principal de la falta de intensidad de Endrick.
«En el segundo gol, se quedó a cinco metros de la acción, simplemente mirando», se quejó Domenech. «No ofrece opciones por detrás y, cuando tiene el balón, simplemente lo pierde. A veces solo lanza el balón por encima o lo retiene. Francamente, el hecho de que se quedara en el campo durante todo el partido fue decepcionante».
Fonseca promete un informe riguroso.
Mientras Domenech se mostró dispuesto a señalar al jugador individualmente, el entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, intentó mantener sus críticas públicas en un plano colectivo, aunque admitió que era inminente una reprimenda privada. Tras ver a Endrick volver a la alineación por primera vez desde su tarjeta roja contra el Nantes, Fonseca se quedó con ganas de más. El técnico portugués señaló que la intensidad del partido pareció pasar de largo a su estrella cedida, que anteriormente había marcado cinco goles en sus cuatro primeras apariciones con el club.
En declaraciones a Ligue 1+ tras el pitido final, Fonseca dejó claro que el brasileño no escaparía a una revisión de su rendimiento. «No quiero señalar a nadie, ninguno de los jugadores ha hecho un buen partido», explicó el entrenador. «Voy a hablar con él. Necesito ver qué podría haber mejorado en su juego, pero eso lo hago después de cada partido. Hoy, todos los jugadores han rendido al mismo nivel, un nivel diferente al que habíamos mostrado antes».
Una llamada a la realidad para Endrick
El resultado supone un importante revés para el Lyon, que perdió la oportunidad de igualar el récord del club de 14 victorias consecutivas. Fonseca reconoció que su equipo fue superado tácticamente al principio, lo que le obligó a buscar soluciones. «Hicimos ajustes en defensa porque los primeros minutos fueron complicados», añadió. «Encontraban espacios en nuestra línea defensiva y en el centro del campo. Después, conseguimos restablecer un mejor equilibrio, pero era difícil jugar con una desventaja de dos goles. Reaccionamos bien en la segunda parte y tuvimos la oportunidad de empatar, pero entonces les pitaron un penalti y el partido se acabó».
Para Endrick, la atención se centra ahora en el importante partido contra el Marsella de este domingo, en el que se espera que demuestre que esta actuación «inútil» fue solo un tropiezo puntual en una prometedora trayectoria europea.
