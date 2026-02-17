Goal.com
Burton Albion v AFC Bournemouth - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
James Westwood

Traducido por

El exjugador del Liverpool Jordon Ibe, acusado de lesiones físicas tras su detención en el aeropuerto

El exjugador del Liverpool Jordon Ibe comparecerá ante el tribunal tras ser acusado de lesiones físicas, tras haber sido detenido inicialmente en el aeropuerto de Luton y puesto bajo custodia el 30 de enero. Según la Policía Metropolitana, Ibe ha sido acusado en relación con una presunta agresión ocurrida el 14 de diciembre.

  • Ibe queda en libertad bajo fianza.

    Ibe fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Croydon el 6 de marzo. Según informó The Sun, el hombre de 30 años había regresado al Reino Unido para enfrentarse a la justicia en otro caso.

    Admitió haber utilizado recetas falsas para adquirir Zolpidem, un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Fue multado con 230 libras esterlinas durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Highbury Corner, en el norte de Londres.

  • West Ham United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibe juega en el Lokomotiv Sofía búlgaro.

    Actualmente, Ibe juega en la primera división búlgara con el Lokomotiv Sofía. El exinternacional inglés pasó dos años jugando al fútbol fuera de la liga antes de fichar por el equipo búlgaro en noviembre de 2025. El Lokomotiv Sofía es el undécimo club en el que ha jugado Ibe a lo largo de su turbulenta carrera.

  • Una carrera prometedora se esfuma rápidamente.

    Ibe se graduó en la cantera del Wycombe antes de fichar por el Liverpool en 2012. Disputó 58 partidos con los Reds, en los que anotó cuatro goles y dio siete asistencias, antes de marcharse al Bournemouth en julio de 2016 por 15 millones de libras (20 millones de dólares).

    Añadió otras 14 participaciones en goles en 92 partidos con los Cherries, pero Ibe tuvo dificultades para ser titular en el Vitality Stadium y fue despedido al expirar su contrato en 2020.

  • AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    La depresión lucha y cae en la no liga

    Ibe, que habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión en 2021, pasó a jugar en el Derby County, el Adanaspor turco, el Ebbsfleet United, el Hayes & Yeading United, el Hungerford Town y el Sittingbourne antes de fichar por el Lokomotiv de Sofía. Aún no ha debutado en competición con el club búlgaro, que al anunciar su llegada declaró: «Tras unas temporadas difíciles, Jordan está listo para reactivar su carrera, y todos creemos que eso sucederá en el Lokomotiv. La dirección del Lokomotiv le desea a Jordon Ibe mucha salud, felicidad y éxito con la camiseta roja y negra».

0