El exjugador del Liverpool Jordon Ibe, acusado de lesiones físicas tras su detención en el aeropuerto

Ibe fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Croydon el 6 de marzo. Según informó The Sun, el hombre de 30 años había regresado al Reino Unido para enfrentarse a la justicia en otro caso.

Admitió haber utilizado recetas falsas para adquirir Zolpidem, un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Fue multado con 230 libras esterlinas durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Highbury Corner, en el norte de Londres.