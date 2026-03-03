El exjugador del Chelsea Filipe Luis, destituido como entrenador del Flamengo tras supervisar la victoria por 8-0 en semifinales

El Flamengo conmocionó el martes al mundo del fútbol brasileño al anunciar oficialmente la salida del entrenador Luis. La decisión fue toda una sorpresa, después de la aplastante victoria por 8-0 sobre Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca. Aunque el resultado aseguró un contundente triunfo por 11-0 en el global y una cita en la final contra su archirrival Fluminense, la directiva del club consideró necesario un cambio para hacer frente al supuesto descenso en el nivel de rendimiento.

El abrupto final del mandato de Luis pone punto y final a un capítulo importante para el Rubro-Negro. Tras incorporarse como jugador en 2019 y pasar a entrenar a las categorías inferiores en 2024, su ascenso al primer equipo fue recibido con gran entusiasmo. Sin embargo, el ambiente de presión del Maracaná resultó inhóspito para la leyenda del club, y la directiva actuó rápidamente para reorientar al equipo.

En un comunicado oficial, el club confirmó la salida del técnico de 38 años y de todo su cuerpo técnico. «El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luis dejará de estar al mando técnico del equipo profesional», declaró el club. «Junto a él, Ivan Palanco y Diogo Linhares también abandonan el club. El Flamengo agradece al exdeportista y entrenador Filipe Luis todo lo conseguido y compartido en este viaje».