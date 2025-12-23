Se levantaron todas las restricciones sobre Alves, incluyendo una prohibición de viajar y una orden de restricción. Su abogada, Ines Guardiola, dijo en ese momento: “Alves está muy feliz. Es inocente, eso se ha demostrado. La justicia ha hablado.”

Alves ganó seis títulos de La Liga, tres coronas de la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Barcelona. Se capturaron títulos nacionales en Italia y Francia con Juve y PSG, mientras que un par de victorias en la Copa de la UEFA se disfrutaron con el Sevilla. Alves también se convirtió en ganador de una medalla de oro olímpica a la edad de 38 años en 2021.

Tras su liberación de prisión, Alves ha estado, según ESPN, trabajando “detrás de escena en el fútbol, especialmente en Europa, como agente, pero siempre con la idea de volver al campo de juego y eventualmente obtener su certificado de entrenador”.

Ha estado trabajando en un programa de acondicionamiento físico individual y “cree que solo necesita 30 días para recuperar la forma física de partido y estar disponible para su nuevo equipo”. Un nuevo desafío está listo para ser abrazado en Portugal.