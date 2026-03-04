(C)Getty Images
El exentrenador del Tottenham se disculpa por sus duras críticas a Benjamin Sesko tras la racha goleadora del delantero del Manchester United
Un giro radical en el caso del hombre de 74 millones de libras
Sherwood, que ganó la Premier League como jugador del Blackburn y entrenó al Tottenham en la temporada 2013-14, se ha disculpado públicamente con Sesko, admitiendo que el reciente resurgimiento del esloveno ha «demostrado que estaba equivocado». En el podcast No Tippy Tappy Football, deBOYLE Sports yFooty Accumulators, admitió que su anterior valoración del jugador de 22 años había sido demasiado dura. El exentrenador, ahora comentarista, había criticado anteriormente el rendimiento de Sesko durante los turbulentos últimos meses del club bajo la dirección de Ruben Amorim, llegando incluso a insinuar que el delantero «no debería volver a vestir la camiseta del Manchester United».
Las críticas iniciales culminaron con el empate 2-2 contra el Burnley en enero, cuando Sherwood pidió que Sesko fuera sustituido en el descanso, antes de que el esloveno marcara dos goles en la segunda parte. Sesko tuvo dificultades para adaptarse a las exigencias físicas del fútbol inglés tras su sonada salida del RB Leipzig. Sin embargo, el panorama en Old Trafford ha cambiado drásticamente desde la llegada de Carrick, que ha integrado con éxito al delantero en un sistema que aprovecha sus inmensas cualidades físicas y su velocidad.
«Al principio pensé que acabaría siendo como Weghorst».
La evolución táctica de Sesko y su mayor confianza en el campo han llevado a Sherwood a cambiar de opinión. En su declaración, dijo: «Basé mi valoración en el Benjamin Sesko que vi jugar con Rubén Amorim, un delantero que no quiso levantarse y lanzar un penalti en Grimsby. Incluso los aficionados más acérrimos del Manchester United admitirán que el año pasado no estuvo a la altura de las expectativas. Al principio pensé que acabaría siendo exactamente como Wout Weghorst y que sería otro fichaje fallido para los Red Devils, pero se ha demostrado que estaba equivocado y le debo una disculpa».
El efecto Carrick y un aumento estadístico
Las estadísticas respaldan el nuevo optimismo de Sherwood. Desde su llegada procedente de la Bundesliga el verano pasado, Sesko ha marcado nueve goles en 25 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, la cifra más reveladora es su reciente eficacia: siete de esos goles los ha marcado en sus últimos ocho partidos. Ese repunte coincide directamente con el nombramiento de Carrick, lo que sugiere que el excentrocampista del United ha encontrado la clave táctica que se le escapaba a su predecesor.
Una carrera decisiva para la delantera de los Red Devils.
Sesko se enfrenta a un periodo decisivo, ya que el United entra en acción al final de la temporada. Con su productividad en alza, el reto para la estrella eslovena es mantener esta ventaja clínica a medida que se intensifica la presión de la carrera por los cuatro primeros puestos. Mientras se preparan para enfrentarse al Newcastle United en St James' Park este miércoles, los Red Devils, que actualmente ocupan el tercer puesto en la tabla de la Premier League, persiguen con ahínco el fútbol de la Liga de Campeones, y Carrick tampoco descarta una remontada tardía por el título.
