El exentrenador del Tottenham envía un mensaje a Igor Tudor, nuevo técnico de los Spurs, para que construya el equipo en torno a dos jóvenes estrellas
El Tottenham, en plena lucha por evitar el descenso tras una temporada desastrosa.
Frank dejó el Tottenham como el peor entrenador de la historia de los «seis grandes» de la Premier League, según las estadísticas. Su equipo, los Spurs, sumó 29 puntos en 26 partidos de liga y no ha ganado ningún partido nacional en 2026, con sus únicas victorias del año contra los equipos de la Bundesliga Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones. Tudor fue confirmado como sucesor de Frank el sábado y ya ha recibido algunos consejos de uno de sus predecesores.
Redknapp pide una inyección de confianza
Redknapp, que dirigió al Tottenham entre 2008 y 2012 y llevó al club a la Liga de Campeones por primera vez en la era moderna, escribió en The Sun: «Con fe, todo es posible. Y infundir a los jugadores del Tottenham la confianza que tanto necesitan será la tarea más importante del entrenador interino Igor Tudor cuando entre por la puerta para reunirse con su plantilla».
Añadió: «El mensaje para Tudor ahora es similar al que yo utilicé cuando llegué a White Hart Lane en 2008. Teníamos jugadores fantásticos cuya confianza estaba por los suelos al no haber ganado ninguno de sus ocho primeros partidos de liga.
Así que lo primero que hice fue levantar el ánimo de Luka Modric y Gareth Bale y recordarles lo buenos que eran, la calidad que tenían y lo que podían hacerle al rival. Tuve que hacer creer a Modric que no había nadie mejor que él en la Premier League en ese momento. Y todo fluyó a partir de la fe.
Los jugadores no pueden avergonzarse de trabajar, correr tras cada balón y, cuando lo pierden, seguir persiguiendo y presionando».
Gray y Bergvall podrían salvar al Tottenham, afirma Redknapp.
Redknapp también sugirió que las jóvenes estrellas Lucas Bergvall y Archie Gray, este último aclamado como el «futuro capitán del Tottenham», podrían ser los jugadores que ayuden a sacar al equipo de la zona de descenso, al tiempo que descartó las sugerencias de que Cristian Romero debería ser despojado del brazalete de capitán.
«Todavía hay algunos jugadores con los que Tudor tendrá que lidiar, y ninguno más que el capitán Cristian Romero», continuó Redknapp.
«No se le puede quitar el brazalete, por mucho que parezca una solución fácil. Si se le quita la capitanía a Romero, se le perderá desde el primer día.
A corto plazo, lo necesitas de tu lado y contigo, pero es necesario tener una conversación franca sobre su falta de disciplina».
Añadió: «Un buen ejemplo a seguir para Romero y el resto de la plantilla es el centrocampista de 19 años Archie Gray. Para mí, fue el jugador del año del Tottenham la temporada pasada y rinde siempre que juega, sea donde sea.
Gray es el futuro capitán del Tottenham y todos deberían fijarse en él. Da lo mejor de sí mismo y muestra compromiso y ganas, ya sea como lateral derecho, central o centrocampista.
Los jóvenes del Tottenham, tanto Gray como Lucas Bergvall, llevan demasiado tiempo demostrando su liderazgo y es hora de que los más veteranos sigan su ejemplo».
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El primer partido de Tudor al frente del Tottenham no podría ser más importante, ya que su nuevo equipo recibirá al Arsenal en el derbi del norte de Londres el próximo domingo. No se espera que el croata siga como entrenador más allá del final de la temporada, ya que el Tottenham busca un fichaje más duradero para el verano. Roberto De Zerbi y el exentrenador Mauricio Pochettino se encuentran entre los candidatos.
