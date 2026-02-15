Redknapp, que dirigió al Tottenham entre 2008 y 2012 y llevó al club a la Liga de Campeones por primera vez en la era moderna, escribió en The Sun: «Con fe, todo es posible. Y infundir a los jugadores del Tottenham la confianza que tanto necesitan será la tarea más importante del entrenador interino Igor Tudor cuando entre por la puerta para reunirse con su plantilla».

Añadió: «El mensaje para Tudor ahora es similar al que yo utilicé cuando llegué a White Hart Lane en 2008. Teníamos jugadores fantásticos cuya confianza estaba por los suelos al no haber ganado ninguno de sus ocho primeros partidos de liga.

Así que lo primero que hice fue levantar el ánimo de Luka Modric y Gareth Bale y recordarles lo buenos que eran, la calidad que tenían y lo que podían hacerle al rival. Tuve que hacer creer a Modric que no había nadie mejor que él en la Premier League en ese momento. Y todo fluyó a partir de la fe.

Los jugadores no pueden avergonzarse de trabajar, correr tras cada balón y, cuando lo pierden, seguir persiguiendo y presionando».