El exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti firmará la renovación de su contrato con Brasil antes del Mundial

Informes procedentes de Sudamérica confirman que el técnico de 66 años ha llegado a un acuerdo verbal con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para prolongar su estancia hasta el torneo de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, con partidos de la fase de grupos en Uruguay, Argentina y Paraguay. Se espera que el acuerdo se firme oficialmente en los próximos días, consolidando una colaboración que rompió los moldes de la historia del fútbol brasileño cuando se convirtió en el primer entrenador extranjero en hacerse cargo del equipo en 60 años.

Según se informa, las condiciones del nuevo contrato reflejan su lucrativo paquete actual, con un salario de alrededor de 10 millones de euros al año, pero con mejores incentivos por rendimiento. Es fundamental destacar que el acuerdo mantiene las condiciones laborales flexibles que le atrajeron desde el Santiago Bernabéu, lo que permite al italiano dividir su tiempo entre su base en Río de Janeiro y su hogar familiar en Vancouver. Este compromiso ha sido fundamental para convencer a Ancelotti de dedicar el ocaso de su ilustre carrera al pentacampeón del mundo.