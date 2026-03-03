El exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, «no disfruta» de su cargo en el Red Bull y podría MARCHARSE este verano

Klopp asumió su cargo como director global de fútbol de Red Bull el 1 de enero de 2025, aprovechando el impulso de su legendaria etapa en Anfield. Sin embargo, tras solo catorce meses en el cargo, la luna de miel ha llegado a su fin. El diario austriaco Salzburger Nachrichten ha publicado recientemente que existen importantes fricciones entre los ejecutivos del conglomerado de bebidas energéticas y el técnico alemán de 58 años.

Se dice que el principal catalizador de este deterioro de la relación es el bajo rendimiento de los clubes insignia de la marca. El RB Leipzig languidece actualmente en el quinto puesto de la Bundesliga, a una distancia abrumadora de 19 puntos del Bayern de Múnich. Esta dificultad en la liga nacional es alarmante, dado su calendario más ligero tras su ausencia de las competiciones europeas. Además, Klopp ha sido objeto de duras críticas por orquestar el nombramiento del entrenador Ole Werner. La situación es igualmente sombría en Austria, donde el RB Salzburgo sufrió una eliminación sin ceremonias durante la fase de grupos de la Europa League, agravada por una inquietante falta de continuidad en la dirección técnica atribuida directamente a la supervisión de Klopp.