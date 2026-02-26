El exdelantero del West Ham Michail Antonio está a punto de completar un traspaso sorpresa tras sufrir un accidente de tráfico casi mortal

A principios de año se rumoreaba que Antonio ficharía por el Leicester, pero el acuerdo no llegó a concretarse. El entonces entrenador, Marti Cifuentes, explicó a BBC Sport Leicester el motivo: «Michail sufrió un contratiempo durante el entrenamiento. Es una lesión leve. Es una pena. Probablemente eso signifique que no podremos continuar con el proceso que habíamos iniciado. El mercado está abierto. Vamos a intentar ver qué otras opciones hay disponibles».

Desde entonces, Cifuentes ha sido despedido y sustituido por Gary Rowett. Los Foxes también han sido sancionados con seis puntos por incumplimientos financieros y se encuentran en la zona de descenso.