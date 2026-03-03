AFP
El exdelantero del Liverpool y del Newcastle Andy Carroll será juzgado por presunto incumplimiento de la orden judicial que le prohíbe ponerse en contacto con su exmujer
Andy Carroll no se presenta a la vista en el Tribunal Penal de Chelmsford.
Según un informe de The Sun, el jugador de 37 años, que representó al Newcastle United y al Liverpool durante una carrera de alto perfil, será juzgado tras las acusaciones de haber incumplido una orden judicial. Los cargos se refieren a las denuncias de que se puso en contacto con su exmujer, Billi Mucklow, infringiendo directamente una orden de alejamiento dictada por el tribunal.
El veterano delantero tenía previsto comparecer esta semana ante el Tribunal Penal de Chelmsford, en Essex, para abordar el asunto. Sin embargo, el proceso no se desarrolló según lo previsto cuando se llamó a la sala. A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni el jugador ni su representante legal estuvieron presentes en la sala, lo que suscitó inmediatamente preguntas sobre la programación de la vista y el avance del caso.
- AFP
El juez fija la fecha del juicio para principios de 2027.
Tras la inesperada ausencia del acusado, el juez Christopher Morgan tomó medidas para formalizar el calendario de los próximos procedimientos judiciales. El juez fijó finalmente la fecha del juicio para el 18 de enero del próximo año, lo que sitúa el juicio en 2027. De este modo se garantiza que se escucharán todas las acusaciones, lo que proporciona un plazo definitivo para que la antigua estrella del West Ham y del West Bromwich Albion responda a los cargos que se le imputan.
La fiscalía aclaró posteriormente la situación relativa a la ausencia de Carroll tras realizar nuevas investigaciones sobre el asunto. La fiscal Leanne Hemming declaró ante el tribunal que se le había informado de que los abogados de Carroll creían que la fecha de la vista era en realidad el 4 de marzo. Como consecuencia de este error administrativo, el juez Morgan aplazó la vista preliminar al día siguiente para permitir la asistencia de la defensa, al tiempo que procedió a fijar el juicio principal para principios de 2027.
Denuncias por incumplimiento de una orden de alejamiento
El núcleo de la disputa legal gira en torno a una serie de comunicaciones que supuestamente mantuvo el futbolista la primavera pasada. Se alega que Carroll llamó repetidamente a Billi Mucklow, de 38 años, en marzo del año pasado, incumpliendo una orden de alejamiento. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, el actual jugador del Dagenham & Redbridge ha indicado que tiene intención de negar el cargo de incumplimiento de la orden, lo que prepara el terreno para un periodo de juicio controvertido.
Carroll y Mucklow, antigua estrella del popular reality show The Only Way Is Essex, comenzaron su relación en 2014. La pareja se casó finalmente en junio de 2022. Sin embargo, su mediático matrimonio llegó a su fin recientemente, cuando la pareja reveló que se divorciaba en septiembre de 2024. Tienen tres hijos en común, mientras que Carroll también tiene dos hijos mayores de una relación anterior a su relación con Mucklow.
- Getty Images Sport
Carroll continúa su carrera futbolística en la Liga Nacional Sur.
Carroll sigue siendo una de las figuras más reconocibles del fútbol inglés de la última década, sobre todo por su fichaje por el Liverpool en 2011, que supuso un récord británico de 35 millones de libras. Su carrera comenzó en el club de su ciudad natal, el Newcastle United, donde su estilo de juego físico le valió el traspaso a Anfield. Más tarde disfrutó de una larga etapa en el West Ham United y jugó en el Reading y el West Brom antes de su reciente paso a la pirámide no profesional.
En el ámbito internacional, el imponente delantero disputó nueve partidos con la selección inglesa entre 2010 y 2012. Consiguió marcar dos goles con los Tres Leones, siendo el más memorable un potente cabezazo contra Suecia durante la fase de grupos de la Eurocopa 2012. Actualmente, el veterano continúa su carrera como jugador en la National League South con el Dagenham & Redbridge, aunque pronto centrará parte de su atención en su defensa legal.
