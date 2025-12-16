El 'excepcional' Harry Kane es señalado por una leyenda del Bayern Múnich para superar el récord de goles en la Bundesliga de Robert Lewandowski
La maldición de los trofeos ha sido levantada: Kane es ganador del título de la Bundesliga
Kane se mudó al Allianz Arena desde el Tottenham en 2023. Llegó a Alemania como el máximo goleador histórico del Spurs, habiendo anotado en 280 ocasiones para los gigantes de la Premier League. Aceptó un nuevo desafío mientras buscaba alcanzar un escurridizo gran trofeo.
Dicha maldición se rompió en 2024-25 al convertirse en ganador del título de la Bundesliga. Desde entonces, ha saboreado el éxito en la Supercopa. Más honores domésticos y continentales están en la mira de Kane esta temporada.
El récord de Kane en el Bayern: Goles y apariciones
Bayern sigue invicto en la cima de la tabla, con 38 puntos acumulados hasta ahora. Las hazañas de Kane les han ayudado a abrir una ventaja de nueve puntos en la cima. El jugador de 32 años ha estado en una forma deslumbrante, llevando su cantidad total de goles para el Bayern a 114 a través de 120 apariciones.
Ha logrado tres hat-tricks esta temporada y parece listo para reclamar otra entrada en los libros de historia. Kane alcanzó 36 goles durante su primera temporada en la Bundesliga, pero busca superar por al menos cinco esa cifra en 2025-26.
El astro de los Tres Leones está promediando 1.29 goles por partido, lo que lo llevaría a 43.71 a lo largo de 34 jornadas. Ese retorno lo elevaría por encima de su predecesor en Baviera, el prolífico delantero polaco Lewandowski.
¿Superará Kane el récord de goles de Lewandowski en la Bundesliga?
La leyenda del Bayern Mario Basler cree que Kane puede eclipsar los logros de su compañero No.9, diciendo a Absolut Fussball: “Creo que Harry Kane es un tipo de jugador diferente. Lewandowski no era el tipo de jugador que trabajaba tan duro defensivamente. Harry Kane hace eso.
“Kane a veces se despliega como respaldo de Nicolas Jackson cuando entra como suplente, y también frecuentemente opera en el centro del campo, ganando el balón y distribuyéndolo. Creo que tiene la oportunidad de romper el récord de goles esta temporada. Para mí, es un delantero excepcional y el jugador del año.”
Lewandowski registró sus 41 goles en solo 29 partidos, habiéndose perdido las jornadas 27 a 30 por una lesión. Anteriormente dijo de su notable logro, al romper un récord mantenido por el legendario ganador de la Copa del Mundo Gerd Muller: “Me dije a mí mismo que marqué 41 goles en 29 partidos esa temporada. Esa es la cifra que tenía en mente.
“Había roto el récord jugando 29 partidos. Quiero ser honesto y decir que aprecio este récord aún más. Estoy orgulloso de ello. 41 goles en 29 juegos. Lo vi más en ese contexto y no en si se rompería el récord o no.”
Primicia en su carrera: Kane alcanza un hito antes del receso de invierno
Kane transformó un penalti tardío para el Bayern en su última aparición, rescatando un empate 2-2 en casa contra el Mainz, que se encuentra en el último lugar. Ese gol fue su número 50 a nivel de clubes en el año calendario, siendo la primera vez en su carrera que alcanza ese hito. Lewandowski fue el último jugador en lograr esa hazaña para el Bayern al marcar 58 goles en 2021.
La cuenta de Kane de 18 goles en 14 partidos esta temporada es un récord conjunto de la Bundesliga, igualando su propio registro de 2023-24. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, está encantado de tener a este gran talento contemporáneo en su equipo.
Ha dicho: “Para un entrenador, es increíble tener a un profesional tan completo que está obsesionado con marcar y rendir semana tras semana, y que nunca se conforma con menos que goles. Es el paquete completo lo que lo hace tan valioso.”
Kane, quien también es el máximo goleador histórico de Inglaterra con 78 goles internacionales, volverá a la acción el domingo cuando visite a Heidenheim, un partido que llevará al Bayern al receso de invierno y a un merecido período de descanso.