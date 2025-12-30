El exastro del Real Madrid James Rodríguez está cerca de acordar un sorpresivo traslado a la MLS tras abandonar el club León de la Liga MX
El próximo movimiento de James
James ha emprendido una carrera nómada desde que dejó el Real Madrid a finales de 2020. El internacional colombiano jugó para Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano antes de su mudanza a México con León. Durante su tiempo con el club de la Liga MX, hizo 34 apariciones, anotando cinco goles y registrando nueve asistencias. Ahora, Marca informa que se prepara para dirigirse a Estados Unidos. Oscar Orstos informa que el Columbus Crew espera cerrar un acuerdo, a pesar de estar sin un entrenador tras la partida de Wilfried Nancy al Celtic.
- Getty Images
¿Otros pretendientes?
También se dice que James interesa a Orlando City, y ha habido vínculos con Santos, aunque el club brasileño ha negado su interés en el astro. James tiene 122 partidos con la selección de Colombia y está buscando un lugar en la Copa Mundial de 2026; ya ha revelado que sueña con traer el trofeo de regreso a su tierra natal, en lo que probablemente será su último torneo. Tendrá 35 años en 2026 y aún no ha ganado un trofeo importante con su país. Ha sido subcampeón en la Copa América pero no ha experimentado el éxito internacional desde que el equipo juvenil de Colombia ganó el Torneo de Toulon en 2011.
Dijo: “Jugar en la Copa del Mundo siempre es una gran alegría. Ahora, a mis 34 años, creo que es mucho más bonito porque el fútbol pasa, el tiempo pasa para todos. Estoy de muy buen ánimo para esa Copa del Mundo. Todos estamos en el mismo camino. Con el equipo que tenemos, enfrentaremos a cualquiera porque este es un gran equipo. Estamos jugando por cosas grandes. Una Copa del Mundo, y queremos ganarla.”
Historia de James
James se ha convertido en una estrella en Copas del Mundo anteriores, marcando el indudable gol del torneo en la edición de 2014, con una brillante volea desde lejos. Ganó el Premio Puskas por ese gol, y también ganó la Bota de Oro, habiendo anotado seis goles durante el recorrido de Colombia hasta los cuartos de final, donde perdieron ante Brasil. Rodríguez se convirtió en el primer jugador desde Ronaldo en 2002 en marcar cinco o más goles en una Copa del Mundo. Se quedó en lágrimas tras la derrota ante la Selección y afirmó que "un gran equipo ha nacido" después del partido, aunque Colombia ha tenido dificultades desde entonces y no ha llegado a tales alturas, incluso no logrando calificar para el torneo 2022 en Qatar. Si se establece en un nuevo club en la MLS, James puede ayudar a jugar un papel en cambiar eso el próximo verano.
De hecho, Rodríguez sigue siendo central en los planes de Colombia, y jugó en cada uno de los partidos clasificatorios de su equipo, anotando contra Argentina y Bolivia, y proporcionando asistencias contra Argentina, Chile y Brasil, al tiempo que preparó dos goles más en su último partido contra Venezuela. También jugó un papel clave en la Copa América de 2024, pero Colombia fue derrotada por Lionel Messi y compañía en la final tras el tiempo extra.
- Getty Images
¿Qué sigue?
Colombia conoce a dos de sus oponentes de la fase de grupos en el torneo. Jugarán contra Uzbekistán y Portugal, así como contra Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo, dependiendo del ganador del play-off. Primero, James espera encontrar un club, con el Columbus Crew aparentemente cerca de asegurar su firma.
Podría unirse a figuras como Messi y Son Heung-min en América, ya que el perfil de la MLS continúa en ascenso. James sería sin duda un fichaje importante si el Columbus Crew logra cerrar el trato, al igual que lo sería para Orlando.