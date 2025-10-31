Getty Images
El exastro del Barcelona y Chelsea Pedro Rodríguez confirma que dejará la Lazio, pero el veterano delantero insinúa que aún no se retirará
Pedro se acerca al final de una carrera brillante
Pedro ascendió a través de las filas del sistema juvenil del Barcelona, representando a los equipos C y B antes de debutar con el primer equipo bajo Frank Rijkaard en enero de 2008, entrando como sustituto de Samuel Eto'o. Pedro se convirtió en un habitual del Barcelona bajo Pep Guardiola desde la temporada 2009-10 y disfrutó de un periodo altamente exitoso en el club, jugando junto a leyendas como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets.
Con los gigantes catalanes, Pedro ganó cinco títulos de La Liga, tres trofeos de la Copa del Rey y tres títulos de la Liga de Campeones antes de partir en 2015 para unirse al Chelsea. En Stamford Bridge, jugó un papel crucial bajo Antonio Conte, ayudando al club a ganar el título de la Premier League 2016-17. Posteriormente añadió el trofeo de la Europa League 2018-19 a su colección bajo Maurizio Sarri antes de mudarse a la Roma en el verano de 2020.
Después de solo una temporada en la Roma, Pedro se reunió con Sarri al unirse a los rivales de la ciudad, Lazio, en 2021. En el ámbito internacional, Pedro fue parte de la generación dorada de España, ganando la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa 2012.
El exjugador del Barça anuncia su inminente salida de la Lazio
Pedro ha confirmado que la temporada actual será su última con Lazio, diciendo: “Este es definitivamente mi último año en Lazio. Quiero dejar a este equipo donde merece estar, en Europa. Todavía podemos crecer y aspirar a la cima de la tabla.”
Reflexionando sobre su futuro, Pedro admitió que no está seguro de cuánto más seguirá jugando, reconociendo que el retiro se acerca con cada día que pasa. “¿Cuántos años más jugaré? Es difícil para mí decirlo, siempre estoy entrenando, pero cada día que pasa me acerca más al retiro,” dijo.
El frustrante empate de Lazio en Pisa
Lazio viajó al Arena Garibaldi para enfrentar a Pisa en un partido tardío del jueves. Los visitantes estuvieron cerca de tomar la delantera alrededor de la media hora cuando lanzaron un ataque rápido, con Mattia Zaccagni pasando el balón a Gustav Isaksen, cuyo disparo bajo fue detenido por el portero de Pisa, Adrian Semper. Pisa casi anotó en el otro extremo cuando un potente cabezazo de Stefano Moreo desde un córner parecía destinado a la red, pero el portero de Lazio, Ivan Provedel, realizó una gran parada de reflejo para negarlo.
Ninguno de los equipos logró crear oportunidades decisivas después de eso, y el partido terminó en un empate sin goles, con ambos equipos conformándose con un punto. El resultado significó que el Lazio no pudo construir sobre el impulso de su victoria por 1-0 sobre la Juventus en el Stadio Olimpico.
Pedro lamentó la falta de definición de su equipo, admitiendo que pagaron el precio por no convertir sus oportunidades, aunque se mostró satisfecho con la solidez defensiva de Lazio. “No estamos aprovechando las oportunidades que creamos, y pagamos por eso. Si hubiéramos marcado en la primera mitad, habríamos cambiado el partido. Estamos bien defensivamente, y eso también es importante,” dijo.
Cuando se le preguntó sobre su papel en el sistema de Sarri, el delantero veterano explicó que ahora se siente más cómodo jugando detrás del delantero que como falso nueve. “¿Como falso 9? Ahora mismo, estoy mejor jugando detrás del delantero. Es una posición que conozco bien, habiéndola jugado en el pasado, aunque obviamente es diferente jugar allí ahora que cuando tenía 22,” añadió.
Lazio busca recuperarse en la Serie A
Pedro espera ayudar a la Lazio a asegurar los tres puntos cuando el Cagliari visite el Stadio Olimpico el lunes. Una victoria proporcionaría una gran plataforma para que la Lazio vuelva a subir en la tabla y se acerque a los lugares de clasificación para Europa. Una vez que concluya la temporada, Pedro reevaluará sus opciones y decidirá si continúa jugando o se retira.
