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Manchester United v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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El escenario de Salah acerca a Bruno Fernandes a Arabia Saudí

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El realismo del Manchester United beneficia a la Liga Roshen

El futuro del jugador portugués Bruno Fernandes en el Manchester United sigue sin estar claro, en medio de una división dentro del club inglés sobre cómo abordar su posible marcha.

Algunos dentro del United consideran que Bruno es una pieza fundamental e indispensable, y que hay que retenerlo.

Mientras que el otro bando considera que el jugador portugués representa una oportunidad para cerrar un gran traspaso que podría renovar las filas del equipo inglés.

El pasado diciembre se reveló que el Manchester United estaba dispuesto a vender a Fernandes para financiar fichajes de nuevos jugadores en el centro del campo.

La red CaughtOffside informó de que el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain están interesados en fichar a Bruno, pero el traspaso a la Liga Saudí parece más realista.

  • Manchester United v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    El futuro de Salah en el Liverpool

    Aunque la postura oficial del Manchester United es que Bruno Fernandes no está en venta, la directiva es consciente de que está a punto de cumplir 32 años y de que su rendimiento podría empezar a decaer pronto.

    Fuentes de CaughtOffside señalan que el descenso del rendimiento de Mohamed Salah, estrella del Liverpool, esta temporada, es motivo de preocupación, tras cumplir 33 años.

    Aclararon que el Manchester United no quiere encontrarse en una situación similar a la del Liverpool con Salah.

    Una fuente señaló: «Algunos responsables del United creen que este año podría ser el momento adecuado para vender a Fernández, pero se trata de una operación muy complicada, igual que cuando el Liverpool decidió no retener a Salah en la misma época del año pasado».

    La fuente añadió: «También está el propio Fernández, que sabe que recibirá ofertas millonarias de clubes saudíes, por lo que, aunque el club quisiera retenerlo, podría considerar inútil intentar retener a un jugador que tiene la cabeza ocupada con otras ofertas».

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