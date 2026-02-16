Getty Images Sport
El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, fue informado por un excompañero de los Red Devils de la difícil tarea que debe completar para poder optar al puesto de entrenador permanente
Carrick disfruta de un brillante comienzo en el Manchester United
Carrick ha disfrutado de un increíble comienzo en Old Trafford desde que sustituyó a Amorim de forma interina. Ha guiado al United a cuatro victorias y un empate desde que se hizo cargo del banquillo, y el club ocupa actualmente la cuarta posición, con un punto de ventaja sobre el Chelsea, quinto clasificado. El United también está a solo cinco puntos del Aston Villa, tercero, y a 12 del líder, el Arsenal. Ahora, el exdefensa del United Mikael Silvestre le ha dicho a su antiguo compañero de equipo exactamente lo que tiene que hacer para ganarse el puesto de forma permanente.
Mikaël Silvestre declaró a Sky Bet: «Michael Carrick será tenido en cuenta para el puesto si mantiene la plaza en la Liga de Campeones y si los jugadores creen en lo que está haciendo. Ahora mismo se encuentra en la mejor posición, ya que el proceso de selección para el puesto permanente es largo.
Cada sesión de entrenamiento y cada partido son una oportunidad para que demuestre su valía. No tiene nada que perder, ya que llegó como entrenador interino. Conoce el vestuario, a los jugadores y el club, lo que le da ventaja sobre alguien que venga de fuera.
Si hablamos de un proyecto a largo plazo, es un entrenador joven y se puede esperar que siga evolucionando y desarrollándose. Se ha colocado en una posición excelente con sus resultados, pero tiene que mantenerse concentrado y seguir trabajando».
Créditos El as de United por el cambio de rumbo
Carrick ha convertido a Kobbie Mainoo en una pieza clave de la reconstrucción del United, sacándolo del ostracismo al que lo había condenado Amorim.
Ha sido titular en todos los partidos que Carrick ha dirigido hasta ahora, y Silvestre ha dado crédito al internacional inglés por su regreso, añadiendo: «Era obvio que Rubén Amorim prefería jugar con Casemiro y Bruno Fernandes, y veía a Kobbie Mainoo más como un sustituto de Bruno. Eso significaba que realmente no había sitio para él en el equipo.
«Hay que darle crédito a Kobbie, porque su nivel nunca bajó, solo que las elecciones en el once inicial le dificultaban jugar. Ahora es diferente, y lo bueno es que nunca dejó de trabajar. Cuando tuvo su oportunidad, demostró que podía jugar los 90 minutos e influir en los partidos como si nunca hubiera dejado el equipo. Hay que darle crédito por mantenerse positivo y no rendirse».
Las ambiciones de Carrick
Carrick ganó el premio al Mejor Entrenador del Mes de enero y dedicó un momento a agradecer a su cuerpo técnico y a los jugadores por haber devuelto al United a su mejor forma.
Añadió: «Creo que es mérito de todos: del personal, del cuerpo técnico, del equipo de apoyo y, por supuesto, de los jugadores. Demuestra que hemos tenido un buen comienzo, lo cual es muy satisfactorio».
«Los chicos lo han hecho muy bien», continuó Carrick. «No es fácil adaptarse a los cambios y ponerse en marcha, y rendir como lo han hecho en diferentes tipos de partidos ha sido probablemente lo más satisfactorio.
Obviamente, los dos primeros partidos, en cierto modo, se dan por sentados debido a la emoción y al entusiasmo de todos, pero los partidos posteriores han sido, para mí, igual de buenos para ver la reacción de los chicos y la calidad del juego.
«Afrontación esos partidos fue todo un reto y, tres días antes del partido contra el City, [el cuerpo técnico y yo] llegamos... Una vez más, por eso doy crédito a los jugadores por dar lo mejor de sí mismos y reaccionar ante el cambio.
Pero, sin duda, esos dos partidos te dan un gran impulso de todo tipo de emociones para seguir adelante, que era la clave.
«Una vez terminados esos partidos, lo importante es lo que pasa después, y eso es lo que me ha encantado, la reacción posterior».
¿Qué viene después?
El United juega contra el Everton fuera de casa el próximo lunes. Si quieren mantener el ritmo en la carrera por clasificarse para la Champions League, necesitan ganar.
