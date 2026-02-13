El entrenador del Wigan revela una llamada con el técnico del Arsenal antes del partido de la FA Cup

El Wigan aspira a derrotar al líder de la Premier League este fin de semana, cuando se enfrente al Arsenal en la cuarta ronda de la FA Cup, pero deberá hacerlo sin su entrenador titular. Whelan ha sido nombrado entrenador interino tras el despido de Ryan Lowe, tras la goleada por 6-1 sufrida ante el Peterborough United. El Latics ocupa actualmente la tercera posición por la cola en la League One y solo ha ganado siete de sus 30 partidos disputados hasta la fecha.

Whelan ha revelado que ha hablado con el entrenador del Brentford, Keith Andrews, con quien jugó en la selección de la República de Irlanda durante su carrera internacional. El Brentford ocupa actualmente el séptimo puesto de la tabla de la Premier League, a solo cinco puntos del Manchester United, cuarto clasificado, y Whelan admite que «lo primero» que hizo fue hablar con su antiguo compañero de equipo.

Por supuesto, el Brentford empató 1-1 con el Arsenal a mitad de semana, lo que supuso un duro golpe para las posibilidades del Arsenal de ganar la Premier League.