Getty Images Sport
Traducido por
El entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos tras recibir una tarjeta roja en un acalorado partido de La Liga; dos jugadores también han sido sancionados
Desglose de la sanción de siete partidos
Almeyda recibió una tarjeta roja durante el partido de su equipo contra la Real Sociedad tras protestar vehementemente las decisiones del árbitro. El incidente se agravó cuando entró en el campo y continuó con sus protestas durante casi un minuto. Tras su expulsión, el entrenador argentino de 52 años irrumpió en el campo del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y se enfrentó airadamente al árbitro durante más de un minuto, lo que provocó un mayor escrutinio de su conducta tanto por parte de los árbitros como de los observadores.
La sanción total impuesta a Almeyda se divide en varias infracciones específicas señaladas por los árbitros. El desglose incluye tres partidos por «desprecio», que sigue siendo la parte más grave de la sanción y se deriva de las palabras o gestos captados tras la expulsión. Además, recibió dos partidos por protestas, la causa inicial de la expulsión, junto con un partido por «conducta contraria al buen orden deportivo», en relación con su patada a una botella de agua y su enfrentamiento con los árbitros asistentes. El último partido se añadió por «no acudir al vestuario», después de que permaneciera en la zona del túnel y retrasara su salida de la zona técnica.
- Getty Images Sport
El Sevilla recurrirá la suspensión de Almeyda
El Sevilla ya ha intentado defender a su entrenador presentando pruebas en vídeo que, según ellos, contradicen el informe oficial del árbitro. En consecuencia, el club andaluz ha confirmado que apelará la decisión ante la Comisión de Apelación y que está dispuesto a llevar el asunto ante las máximas autoridades deportivas si es necesario para reducir la duración de la suspensión, que actualmente abarca la mitad de las 14 jornadas restantes.
En un comunicado, el Sevilla afirma: «El club, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta a nuestro entrenador por la Comisión Disciplinaria tras su expulsión el pasado fin de semana contra el Alavés, desea manifestar lo siguiente.
Nuestro apoyo total a nuestro entrenador ante una sanción que consideramos excesiva.
Compartimos el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el propio entrenador tras el partido en relación con su reacción.
El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir lo que considera una sanción excesiva, tanto por el número de partidos impuestos como por la forma en que se han descrito los hechos.
Respetamos a las autoridades deportivas y sus decisiones, pero utilizaremos todas las herramientas disponibles para defender nuestros derechos legítimos y los de nuestro entrenador».
Comparaciones históricas en el fútbol español
Esta sanción de siete partidos representa uno de los castigos más severos impuestos a un entrenador en el fútbol profesional español en los últimos años. Para encontrar un caso similar, hay que remontarse a la temporada 2014-15, cuando el compatriota y amigo de Almeyda, Diego Simeone, fue sancionado con ocho partidos. Durante un partido de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Simeone fue expulsado por protestar «de forma ostensible con los brazos en alto, ignorando las instrucciones del cuarto árbitro, que en varias ocasiones le advirtió que cesara en su actitud».
La situación de Simeone empeoró significativamente debido a su reacción física. El árbitro del partido, Fernández Borbalan, señaló en su informe que «una vez expulsado, se dirigió al cuarto árbitro, golpeándole dos veces con la mano abierta en la cabeza. Posteriormente, y antes de retirarse a los vestuarios, aplaudió en varias ocasiones en señal de desacuerdo con la decisión tomada». Efectivamente, el técnico del Atlético había golpeado dos veces al cuarto árbitro en la nuca, lo que dio lugar a una medida disciplinaria histórica que siguió siendo la referencia hasta el reciente arrebato de Almeyda.
- Getty Images Sport
Impacto en la supervivencia y los objetivos del Sevilla
A falta de 14 jornadas para el final de la temporada de La Liga, perder a Almeyda durante siete de esos partidos supone una pesadilla logística para el club de Nervión. El entrenador se verá obligado a ver desde la grada cómo su equipo entra en la recta final de la temporada. El equipo legal del Sevilla está trabajando sin descanso para garantizar que la apelación sea atendida antes de su próximo partido, argumentando que el informe del árbitro no refleja con precisión los hechos captados por las cámaras durante la derrota ante el Alavés.
Almeyda no es la única figura de la que carecerán en el próximo partido contra el Getafe, ya que Joan Jordan y Juanlu han sido sancionados con dos y un partido, respectivamente, tras ser expulsados en el choque contra el Alavés.
Anuncios