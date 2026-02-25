Getty Images Sport
El entrenador del Preston afirma que la visita de Snoop Dogg dejó el túnel del Swansea oliendo a marihuana
Un cambio en el aire: la descarada valoración de Heckingbottom sobre Snoop
Tras el pitido final del empate 1-1 entre el Swansea y el Preston en la Championship el martes, el entrenador del equipo visitante, Paul Heckingbottom, no tardó en burlarse de la inusual presencia de la superestrella mundial. Conocido por su afinidad pública con ciertas sustancias ilícitas, la llegada de Snoop pareció preceder a un cambio en la calidad del aire cerca de los vestuarios. En cuanto a la pompa previa al partido y al cambio general en el ambiente del estadio, el entrenador del Preston hizo una valoración descarada del entorno que dejó poco a la imaginación de quienes están familiarizados con la marca personal del rapero.
La revelación mordaz de Heckingbottom sobre el túnel
A pesar del revuelo que rodeaba a la estrella de «Gin and Juice», Heckingbottom no se dejó distraer por ello, salvo por un detalle olfativo digno de mención. El entrenador del Preston restó importancia al impacto que tuvo el paseo del rapero antes del partido en el rendimiento de su equipo, sugiriendo que el ruido y el espectáculo no eran nada que sus jugadores no hubieran experimentado antes en otros campos bulliciosos a principios de temporada. Sin embargo, no pudo evitar comentar el aroma único que le recibió mientras ambos equipos se preparaban para la batalla sobre el césped.
En declaraciones a los medios de comunicación tras el empate 1-1, Heckingbottom bromeó: «Lo único que noté diferente fue el olor a marihuana en el túnel antes del partido. Solo es diferente para la gente que viene aquí todas las semanas, ¿no? Nosotros no jugamos en Swansea todas las semanas, así que para nosotros no es diferente. La semana pasada fuimos a Ipswich, ellos estaban allí, sus aficionados estaban allí, y hubo ruido durante todo el partido. Creo que aquí mantuvimos a todo el mundo en silencio hasta el final».
Snoop Dogg recibe un trato real.
El viaje de Snoop Dogg al estadio Swansea.com se produjo tras su sonada participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, y el club se aseguró de que su primera visita fuera memorable. El artista estadounidense, que llegó casi tres horas antes del inicio del partido, pidió a los aficionados que ocuparan sus asientos con antelación para coordinar una exhibición de toallas giratorias. Entró en el campo atravesando un pasillo de honor formado por 20 jóvenes que representarán a Gales en la Copa Mundial de Niños de la Calle de 2026, asumiendo plenamente su papel dentro de la jerarquía del club galés.
Vestido con los colores blancos tradicionales del club y con el escudo del Swansea estampado en su chaqueta, Snoop completó una vuelta de honor al son de la música rock. Se vio al rapero abrazando a la mascota del club, Cyril the Swan, e interactuando con los 20 233 aficionados que asistieron al partido. Su presencia pareció dar un impulso al equipo local, que finalmente consiguió arrancar un dramático punto en los últimos momentos del partido gracias al gol del empate de Liam Cullen.
Matos elogia la influencia positiva del propietario.
El entrenador del Swansea, Vítor Matos, se mostró encantado con la visita del famoso rapero, y reveló que este se adentró en el santuario del club tras el pitido final. Matos destacó que Snoop está lejos de ser un inversor pasivo, y señaló su auténtica pasión por el deporte y su deseo de ver al equipo triunfar bajo su mandato. El drama de última hora solo sirvió para elevar el ánimo del grupo de propietarios, que celebraban una racha de nueve partidos sin perder en casa.
Reflexionando sobre el encuentro en el vestuario, Matos dijo: «Después del partido, vino al vestuario y habló con los jugadores. Es alguien a quien le gusta involucrarse, no solo con nosotros, sino también con la selección olímpica (de Estados Unidos). Le encantan los deportes y los deportistas. Le encanta el club, le encanta la ciudad y quiere estar aquí. Creo que todo eso es positivo y estaba muy contento porque sentía que el equipo tenía la mentalidad adecuada. Sentía que el equipo podía seguir adelante».
