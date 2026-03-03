El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, afirma que las jugadas a balón parado «han ido demasiado lejos», en una clara alusión al Arsenal

El United ocupa el sexto lugar en esa lista con 16 goles a balón parado, incluidos el gol de la victoria de Harry Maguire en los últimos minutos contra el Liverpool en octubre y el gol de Bryan Mbeumo contra el Tottenham el mes pasado. También han sido víctimas del enfoque agresivo de los equipos a la hora de sacar los córners, perdiendo 1-0 ante los Gunners en el primer partido de la temporada por un gol a balón parado que el entonces entrenador Rubén Amorim consideró que debería haber sido anulado.

El United sobrevivió a una avalancha de centros para vencer al Everton por 1-0 la semana pasada, y Kobbie Mainoo comparó posteriormente la presión de los Toffees en el área con el Royal Rumble de la WWE.

El Arsenal venció al Chelsea por 2-1 el domingo con dos goles a balón parado y encajó uno, lo que ha provocado una reacción por parte de los entrenadores sobre la dirección que está tomando el fútbol inglés. El técnico del Liverpool, Arne Slot, afirmó que «la mayoría de los partidos de la Premier League no me gustan», mientras que el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dijo que la liga debe revisar las entradas a balón parado al final de la temporada.

Ahora Carrick se ha sumado al debate.