El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se ríe de su fallo en el primer toque contra el Arsenal.
Un momento viral en el Emirates
Rosenior ha disfrutado de un comienzo estadísticamente impresionante desde que sucedió a Enzo Maresca, pero la narrativa que rodea su mandato sigue estando dominada por su personalidad y un reciente error muy sonado. Durante la reciente derrota del Chelsea en el Emirates, el entrenador perdió el control del balón en el área técnica, un incidente que fue inmediatamente grabado y compartido por miles de aficionados rivales. Esto sirvió de pararrayos para los críticos, que ya llevaban semanas analizando minuciosamente su elocuente estilo de hablar y su trayectoria como entrenador.
Las burlas han sido intensas, y el exentrenador del Estrasburgo ha sido comparado con David Brent y apodado «LinkedIn Liam». A pesar del ruido, el historial de Rosenior en el campo sigue siendo difícil de discutir: ha conseguido siete victorias en sus nueve primeros partidos y ha llevado al club a los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, mientras el técnico de 41 años se prepara para un partido crucial en casa contra el Leeds, la atención sigue dividida entre su éxito táctico y su reputación viral.
Abordando las burlas de «LinkedIn Liam» y David Brent
Rosenior abordó el abuso en línea en una conferencia de prensa. En lugar de rehuir las críticas, abordó de frente las comparaciones con David Brent y la reacción a su toque del Arsenal, al tiempo que reconoció el impacto en su familia.
«Lo sé porque tengo hijos adolescentes. Están en las redes sociales. Les afecta. Afecta a mis padres, afecta a mi familia. Pero sabía que al aceptar este trabajo iba a pasar. Es normal. Cuando estás preparado para ello, te hace sonreír. Soy una persona segura de mí misma. Y si te afectan cosas así, no deberías estar en este trabajo. No hay forma de hacer este trabajo si te afecta negativamente. Para ser sincero, lo disfruto bastante. No me ayudó mi primer contacto con el Arsenal. Pero eso es algo que va con el territorio. Disfruto del trabajo. Y sé que, con el tiempo, la gente empezará a juzgarme por lo que ve en el campo, que es lo más importante».
Cuando se le preguntó por qué esperaba tal reacción, Rosenior lo atribuyó a su trayectoria poco convencional hasta llegar al banquillo de Stamford Bridge. «Quizás mi trayectoria, mi forma de entrenar y el hecho de estar en un club de este tamaño son diferentes. Es diferente. No soy un nombre muy conocido. Vengo de un tipo de club diferente y tengo un carácter diferente».
Un joven entrenador inglés bajo la lupa
El escrutinio al que se ha visto sometido Rosenior ha suscitado dudas sobre la cultura que rodea a los jóvenes entrenadores ingleses que ocupan puestos de alto nivel. A pesar de su evidente promesa, su tendencia a expresarse de una determinada manera le ha valido acusaciones de ser «excesivo». Sin embargo, Rosenior no se deja afectar por estos juicios e insiste en que no cambiará su personalidad para adaptarse a un determinado arquetipo de entrenador.
El entrenador admitió que la gente suele formarse opiniones antes de conocerlo, pero él se siente cómodo consigo mismo. «No sé si está intentando llevarme a decir algo», dijo. «No me afecta. Llevo años, décadas, preparado para este trabajo, y sabía lo que conllevaría. Y, en realidad, no me afecta en absoluto, porque sé que lo importante es hacer el trabajo y disfrutarlo.
Me encanta este trabajo. Lo disfruto. No me da miedo ser yo mismo. Si llevo gafas, si sueno un poco exagerado cuando hablo, o me expreso de cierta manera, o no parezco un entrenador, no me molesta en absoluto».
El Chelsea se prepara para el choque contra el Leeds
Mientras el Chelsea se prepara para recibir al Leeds el martes por la noche, Rosenior se centra en volver a la senda de la victoria tras el revés sufrido ante el Arsenal. La plantilla se ha visto animada por la noticia de que Andrey Santos está disponible para jugar tras recuperarse de una lesión en el tobillo sufrida durante la victoria por 3-1 sobre el Wolves el fin de semana. Su presencia en el centro del campo será vital para que el Chelsea domine la posesión y recupere su impulso.
Sin embargo, la disponibilidad del capitán Reece James sigue siendo una gran preocupación. El defensa se ha perdido los últimos partidos por una pequeña lesión y el lunes todavía no se encontraba bien, lo que ha dejado a Rosenior en vilo hasta el último momento. Con la Champions League y la lucha por los cuatro primeros puestos, el entrenador de los Blues esperará una actuación profesional que aleje la conversación de los memes de las redes sociales y la devuelva a la lucha por los títulos.
