El emotivo Dele Alli insinúa su inminente regreso al fútbol, mientras el héroe del Tottenham recibe una cálida bienvenida por parte de los aficionados durante su regreso al derbi del norte de Londres

Un emocionado Dele, que ha sufrido un fuerte declive desde que dejó el Tottenham en 2022, envió un mensaje muy entrañable a los fieles del norte de Londres.

Dijo: «Espero que me hayáis echado de menos tanto como yo a vosotros. Han pasado muchas cosas en nuestras vidas desde la última vez que estuvimos juntos, pero hoy estoy de vuelta y espero que sepáis que siempre seréis mi familia».

Dele se unió al Tottenham en 2015 después de que su evidente potencial fuera reconocido en el club de su infancia, el MK Dons. Se adaptó rápidamente a la élite de la Premier League y fue nombrado dos veces Jugador Joven del Año por la PFA.

Marcó 67 goles para los Spurs en 269 partidos, además de jugar 37 partidos con la selección inglesa. Dele asumió un nuevo reto al fichar por el Everton en 2022, pero desde entonces ha tenido problemas para recuperar su forma y su estado físico.