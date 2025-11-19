El emocionado jugador del Liverpool Andy Robertson revela cómo Diogo Jota inspiró su sueño mundialista mientras Escocia asegura su lugar en el torneo de 2026

Hubo escenas de celebración salvaje después del pitido final en Hampden y Robertson reveló la enorme presión que él y sus compañeros de equipo sintieron para terminar con la espera de 28 años para regresar al escenario más grande del mundo.

Robertson dijo: "Estoy tan contento de que haya terminado de esta manera. Este grupo de chicos, este grupo de personal - es el mejor grupo en el que he estado involucrado. El discurso del entrenador (Steve Clarke) antes del partido fue increíble. Repasó los grandes momentos que hemos tenido. Clasificarnos para la Eurocopa - no pudo recordar bien - estábamos en Wunderbar. Dijo 'hagamos otro momento así'. Estábamos bastante emocionados. Hacerlo para él, para el personal y para todas nuestras familias, será una de las noches más grandes de mi vida. Eso solo resume a este equipo. Nunca rendirse. Simplemente seguimos hasta el final y en uno de los juegos más locos. Hemos hecho pasar al país por ello, pero estoy seguro de que valió la pena. Vamos al Mundial."

Dirigiéndose a Kelly Cates (hija de la leyenda de Anfield Kenny Dalglish), Robertson añadió: "No puedo esperar para volver a Liverpool y tomar un vino tinto con tu papá."

El centrocampista John McGinn añadió: "Pensé que éramos bastante malos para ser honesto, pero ¿a quién le importa? Cruzar la línea fue una sensación increíble. La charla del entrenador fue excepcional. Es un privilegio cada vez que nos reunimos. Somos solo chicos humildes que quieren hacerlo bien por su país. Dejamos todo allí. Piensas que eso es - un glorioso fracaso, otro golpe. Estaba pensando en los play-offs en el minuto 91. Pero luego, qué disparo de Kieran Tierney - Nunca volveré a sentir algo así en un estadio de fútbol."