El dúo de la Juventus, Giorgio Chiellini y Damien Comolli, sancionados con suspensiones y multas por una pelea en el túnel con el árbitro tras la controvertida derrota ante el Inter

Las consecuencias disciplinarias del Derby d'Italia han sido rápidas y severas, y el juez deportivo italiano ha impuesto duras sanciones tras los caóticos acontecimientos ocurridos en San Siro. La sanción más severa ha sido reservada para el director general de la Juventus, Comolli, al que se le ha prohibido participar en cualquier actividad futbolística hasta el 31 de marzo de 2026. La severidad de la prohibición refleja la gravedad del incidente detallado en el informe oficial del partido, que describe a un ejecutivo que perdió completamente los nervios en el calor del momento.

El informe ofrece una imagen inquietante del descanso, afirmando que Comolli mostró una «actitud agresiva y seriamente intimidatoria» hacia el árbitro La Penna. La situación se agravó rápidamente en el túnel, donde, según se informa, el director general intentó entrar en contacto físico con el árbitro. Solo se lo impidió la intervención física del cuerpo técnico de la Juventus y otros empleados del club, que tuvieron que sujetarlo. Además, Comolli fue citado por utilizar un lenguaje «gravemente insultante», una diatriba que, según se informa, continuó incluso fuera del vestuario de los árbitros mucho después de que los equipos se hubieran separado.