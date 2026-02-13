El director del Wrexham revela el cambio de postura del club respecto al fichaje récord de 19 millones de libras durante el mercado de invierno

Los Red Dragons se han convertido en sinónimo de fichajes ambiciosos desde su sonada adquisición, pero Harvey reveló que incluso los bolsillos más profundos tienen sus límites en la Championship. Cherif, que había llamado la atención en el Angers francés, era uno de los principales candidatos del club antes de que este diera un giro inesperado al acuerdo.

Cherif acabó fichando por el Fenerbahçe turco por 22 millones de libras (27 millones de dólares), una cifra que habría batido el récord de traspasos de la Championship si el Wrexham hubiera seguido adelante. Aunque técnicamente se disponía de los fondos, el equipo administrativo del Racecourse Ground consideró que la magnitud de la inversión no se ajustaba a su estrategia a largo plazo.

«Era uno de los jugadores que barajábamos y que sin duda iba a estar en el extremo superior del presupuesto del que disponíamos», explicó Harvey durante su aparición en el podcastFearless in Devotion. «Cuando digo disponible, me refiero a dentro de los límites del PSR, por lo que estás limitado».