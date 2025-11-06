El dilema del carrilero Amad Diallo expone las limitaciones de la controvertida formación del Manchester United de Ruben Amorim

Amad comenzó el primer partido de United bajo Amorim como carrilero derecho contra Ipswich Town y asistió el primer gol de la nueva era del portugués, para Marcus Rashford. Pero mientras que el delantero inglés fue dejado de lado por el entrenador menos de un mes después, Amad se ha convertido en una parte fundamental del proyecto de Amorim.

United efectivamente tuvo una eliminación masiva de extremos durante el verano, ya que Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho y Antony fueron colocados en el 'escuadrón bomba' que tenía que entrenar por separado del resto del primer equipo. Amad permaneció, comenzando en ocho de los nueve partidos de la Premier League para los que ha estado disponible esta temporada (se perdió el viaje a Brentford por permiso compasivo). Mientras que en tres de sus apariciones ha jugado como mediocampista ofensivo, en seis de ellas ha jugado como carrilero derecho, y recientemente se ha convertido en la primera opción de Amorim para el rol, obligando al lateral derecho natural Diogo Dalot a jugar en la izquierda.

Amorim delineó la idoneidad de Amad para jugar como carrilero el pasado diciembre cuando dijo: "Es muy bueno jugando en esa posición (carrilero) pero también jugando entre líneas porque tiene buen control y parece más rápido con el balón que sin él. Es capaz de jugar en ambas posiciones y puede jugar en diferentes sistemas. Necesitas tener buena capacidad física [como carrilero]. La buena capacidad física no es el tamaño, sino que puede correr. Y ese es un punto clave en esa posición. Las características técnicas son perfectas para él."