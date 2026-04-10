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El deseo de Yamal choca con la política de Fleck en el derbi

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
Primera División
L. Yamal
H. Flick
F. de Jong
España

Flick apuesta por la rotación en el derbi de Cataluña

El Barcelona se prepara para enfrentarse a su vecino, el Espanyol, mañana sábado, en la jornada 31 de la Liga española.

El Barça llega con ventaja en la Liga y debe dosificar fuerzas para intentar una remontada el martes en la Liga de Campeones.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 76 puntos, a 7 puntos de su inmediato perseguidor, el Real Madrid.

Según Sport, es momento de rotar: Hans Flick recurrirá al banquillo para dar minutos a los menos habituales.

Aun así, algunos titulares se mantendrán, pues el Real Madrid podría recortar la ventaja a 4 puntos si vence al Girona este viernes.

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  • لامين يامالGetty Images Sport

    Un derbi menos tenso... y Yamal, un caso aparte

    Juan García afrontará un derbi con menos tensión que el de la ida en Cornellá y está deseando jugar.

    También es fijo el defensa Pau Cubarsi, pese a la roja del miércoles.

    Lamine Yamal quiere jugar todos los partidos y se siente mejor en ritmo de competición; además, los encuentros importantes como el derbi le motivan.

    Por ello, no sorprendería que salga de titular, aunque dar minutos a Roni Bardji también resulta lógico.

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  • رونالد أراوخوAFP

    Política de reciclaje en el ámbito de la defensa

    Alejandro Balde podría ser titular por primera vez desde su lesión muscular; solo jugó cuatro minutos contra el Atlético de Madrid en La Liga y no participó el miércoles pasado.

    Hansi Flick podría sorprender con un cambio: João Cancelo y Gerard Martínez necesitan descanso.

    En defensa, Ronald Araújo podría jugar; si Flick lo reserva para el partido europeo, Eric García sería su reemplazo.

  • دي يونجEPA

    El regreso de De Jong y la participación de Gavi

    En el centro del campo habrá rotaciones: Pedri, con molestias, no será titular tras ser sustituido en el descanso del miércoles.

    Aunque Frenkie de Jong ya está disponible, solo jugará en la segunda parte para llegar al partido de la Liga de Campeones.

    Así, Gavi —que disputó 45 minutos contra el Atlético— parte como favorito para ser titular por primera vez tras su lesión.

    Será interesante ver si Flick confía en Marc Casado, con pocos minutos este curso.

    En ataque, más allá de la situación de Bardhi, Fermín López podría jugar de mediapunta o en la banda izquierda, pues parece estar más en forma que Dani Olmo.

    Ferran Torres, por su parte, tendrá la oportunidad de jugar como delantero centro y demostrar su valía.

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