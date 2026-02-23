Getty
Traducido por
¡El «desastre» de Neymar! La superestrella brasileña fracasa y el Santos queda eliminado del Campeonato Paulista, dejando el sueño del Mundial pendiendo de un hilo
Neymar se recuperó de una operación de rodilla en Santos.
Neymar disputó su último partido internacional, el número 128, en otoño de 2023. En ese momento sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 12 meses. Finalmente, se rescindió su contrato con el Al-Hilal, equipo de la Liga Profesional Saudí, lo que permitió al enigmático centrocampista ofensivo regresar a sus orígenes.
La antigua superestrella del Barcelona y del París Saint-Germain jugó con dolor a finales de 2025, cuando ayudó al Santos a alejarse del peligro del descenso. Se sometió a una operación en diciembre y ha pasado los últimos meses trabajando para recuperar su forma física.
- Getty
Neymar pasó por un momento difícil en la derrota en cuartos de final.
En su segunda salida competitiva de 2026, Neymar no pudo evitar que el Santos cayera eliminado del Campeonato Paulista. Una dramática derrota ante el Novorizontino en cuartos de final puso fin abruptamente a esa campaña.
La prensa española, concretamente el diario AS, calificó ese revés como «el desastre de Neymar». Además, informó de que «el brasileño no brilló y no pudo ayudar al Santos a clasificarse. Otro revés para el jugador, que pierde la oportunidad de levantar un título que podría haberle acercado a la Copa del Mundo con Brasil».
Neymar jugó los 90 minutos completos contra el Novorizontino, pero le costó mucho aportar algo positivo. Estuvo marcado durante largos periodos del partido y fue en parte responsable del primer gol encajado al filo del descanso, ya que ESPN señaló que el jugador de 34 años cometió un «error absurdo» que acabó propiciando que Romulo marcara a puerta vacía.
Neymar cuenta con el apoyo de su entrenador y se prevé que forme parte de la selección brasileña para el Mundial.
El entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, se apresuró a defender a su emblemático número 10 tras el partido, y declaró a los periodistas: «Neymar está en muy buena forma física. Completa todas las sesiones de entrenamiento y hoy ha jugado sus primeros 90 minutos del año. Sinceramente, tengo mucha confianza en él.
Su juego mejorará con cada partido. Tengo mucha confianza en él, como en todos los jugadores que tengo en la plantilla. Pero motivará a otros jugadores y se esforzará por alcanzar los objetivos que se ha marcado, tanto en el Santos como en la selección nacional».
Neymar sigue contando con el apoyo para formar parte de la selección brasileña en el Mundial, gracias a su extraordinaria habilidad para desbloquear cualquier defensa. Su compatriota Kleberson declaró recientemente a GOAL: «Tengo muchas ganas de ver a Neymar en el Mundial. En cuanto a su forma física, ahora mismo está muy por detrás de todos, debido a las lesiones y a que el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.
«El talento que tiene ese chico, en cuanto empiece a sentirse bien, a estar en buena forma física, probablemente podrá ayudar mucho. No llegará al Mundial al 100 % de su forma física, pero cuando empiece el Mundial, especialmente tal y como está ahora, podrá rendir bien porque es el jugador con más talento que tenemos en Brasil. Otros están a un buen nivel, pero nadie puede hacer lo que hace este chico.
Necesita ponerse en forma, jugar minutos y mantenerse en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior, Raphinha o Estevao, pero lo que Neymar es capaz de hacer con el balón hace que sea aterrador marcarlo. Neymar es lo más parecido a Ronaldinho que he visto».
- Getty Images
¿Retirarse o unirse a Messi en la MLS? ¿Qué le depara el futuro a Neymar?
Neymar ha insinuado que podría retirarse a finales de año, cuando finalice su contrato, ya que las lesiones han empezado a pasarle factura. Sin embargo, se ha rumoreado que podría fichar por el Inter Miami de la MLS para reunirse con su antiguo compañero en el Barcelona Lionel Messi, lo que le permitiría prolongar su carrera al menos otros 12 meses. El Santos volverá a la acción el jueves, cuando reciba al Vasco da Gama.
Anuncios